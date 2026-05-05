HÜRJET'e Dev Güç: ABD'li Devle İmzalar Atıldı

İspanya ile yapılan tarihi ihracat anlaşmasının ardından TUSAŞ, yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in motor tedariki için GE Aerospace ile el sıkıştı. Dünyanın en güvenilir motorları arasında gösterilen F404, gökyüzünün yeni yıldızı HÜRJET’e güç verecek.

Son Güncelleme:
Türkiye’nin havacılık vizyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in seri üretim sürecini hızlandıracak dev bir iş birliğine imza attı. GE Aerospace ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, HÜRJET’in itki sistemi dünyada rüştünü ispatlamış F404 motorlarına emanet edildi.

STRATEJİK ORTAKLIKTA YENİ DÖNEM

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, anlaşmayı 'kritik bir dönüm noktası' olarak nitelendirirken, GE Aerospace ile olan 40 yıllık stratejik ortaklığın HÜRJET’in küresel rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

GE Aerospace yetkilisi Rita Flaherty ise Türkiye’nin savunma ekosistemindeki yükselişine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

İSPANYA İLE İHRACAT KAPISI AÇILDI

Geçtiğimiz hafta Madrid’de atılan imzalarla, İspanya’ya 30 adet HÜRJET satışı kesinleşti. Airbus tesislerinde gerçekleşen tören, yerli jetin Avrupa semalarındaki varlığını tescilledi. Bu satış, HÜRJET’in sadece bir eğitim uçağı değil, uluslararası pazarda aranan bir platform olduğunu kanıtladı.

GÖKYÜZÜNDE 1.4 MACH HIZ VE 3 TON MÜHİMMAT

Teknik özellikleriyle göz dolduran HÜRJET, 13,6 metre uzunluğu, 45 bin feet servis tavanı ve 1.4 mach süratiyle modern hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. 7 farklı istasyonunda 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabilen milli jet, hem eğitimde hem de yakın hava desteği görevlerinde operasyonel esneklik sunuyor.

KAAN VE HÜRJET İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

TUSAŞ ve GE Aerospace arasındaki bu iş birliği sadece HÜRJET ile sınırlı değil. Milli Muharip Uçak KAAN’ın motor süreçlerini de kapsayan bu dev ortaklık, Türkiye'nin havacılıkta dışa bağımlılığını azaltırken teknolojik yetkinliğini en üst seviyeye taşıyor.

Kaynak: AA

Hürjet ABD İspanya KAAN
