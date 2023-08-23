Hindistan, Ay'ın "karanlık yüzüne" iniş yapan ilk ülke oldu

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı bugün Ay'a indi. Chandrayaan-3 isimli misyon başarılı olarak Hindistan, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu. Misyonun ana hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek.

Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleştirildi. Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Daha önce bunu başaran üç ülke Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Çin'in hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.

2019 YILINDAKİ GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay’ın yüzeyine düşmüştü. Chandrayaan-3 uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi’nden kalkış yaptı.



Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor. Ay'a yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dua ve dilekler yağdı.

Kaynak: Gerçek Gündem