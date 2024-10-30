Google Resmen Türkiye Pazarına Adım Atıyor
Teknoloji dünyasının devlerinden Google, kullanıcıların uzun süredir beklediği Pixel serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni tanıttığı amiral gemisi modeli Pixel 9’un, önümüzdeki haftalarda Türkiye pazarında yerini alması bekleniyor. Yurtdışında başlangıç fiyatı 799 dolar olan cihazın Türkiye’deki satış fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Google, Türkiye'deki operatörlerle sürdürdüğü görüşmeler sonucunda Pixel serisini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Özellikle Vodafone ile yapılan ve 1 milyar doları aşan anlaşma kapsamında, Google Pixel 9 Türkiye’de kullanıcılara sunulacak. Bu iş birliği, Google’ın yapay zeka teknolojilerini Vodafone’un yeni 5G altyapısıyla buluşturmayı amaçlıyor. Böylece, Türkiye’deki teknoloji tutkunları Google’ın gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip Pixel serisine erişebilecek.
FİYATLANDIRMA VE VERGİLER
Google Pixel 9’un yurtdışı fiyatı 799 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Türkiye fiyatının, vergi oranları göz önüne alındığında, önemli bir artış göstermesi bekleniyor.
GOOGLE PİXEL 9’UN ÖZELLİKLERİ
Google Pixel 9, hem donanım hem de yazılım açısından dikkat çeken özelliklere sahip. 6.3 inç OLED ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması ile güçlendirilmiş. Arka kamera sistemi, 48 MP ultra geniş, 50 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto lenslerden oluşuyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama özelliğine sahip 10.8 MP kamera bulunuyor. Cihaz, Google’ın Tensor G4 işlemcisi ile desteklenirken, 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 15 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri garantisi ile geliyor.
Pixel 9’un, “Add Me”, “Reimagine”, “Magic Editor”, “Night Sight” ve “Best Take” gibi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri de bulunuyor. Renk seçenekleri arasında Obsidian (Siyah), Porcelain (Beyaz), Wintergreen (Yeşil) ve Peony (Pembe) yer alıyor.
Google’ın Pixel serisi ile Türkiye pazarına giriş yapması, kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.