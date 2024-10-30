Google Resmen Türkiye Pazarına Adım Atıyor

FİYATLANDIRMA VE VERGİLER

Google Pixel 9’un yurtdışı fiyatı 799 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Türkiye fiyatının, vergi oranları göz önüne alındığında, önemli bir artış göstermesi bekleniyor.

GOOGLE PİXEL 9’UN ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 9, hem donanım hem de yazılım açısından dikkat çeken özelliklere sahip. 6.3 inç OLED ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması ile güçlendirilmiş. Arka kamera sistemi, 48 MP ultra geniş, 50 MP geniş açılı ve 12 MP telefoto lenslerden oluşuyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama özelliğine sahip 10.8 MP kamera bulunuyor. Cihaz, Google’ın Tensor G4 işlemcisi ile desteklenirken, 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 15 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri garantisi ile geliyor.