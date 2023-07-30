Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin

Google, uygulama mağazasında yer alan iki uygulama ailesinde zararlı yazılımların bulunduğunu belirterek, kullanıcılara bu uygulamaları hemen silmelerini tavsiye etti.

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Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin - Resim: 1

Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda dağıtıma çıkan ve saldırı amaçlı kullanılan Android uygulamalarını ortaya çıkardı.

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Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin - Resim: 2

İki farklı zararlı yazılım paketini içeren bu uygulamalar, fotoğrafçılıktan e-ticarete kadar farklı kategorilerde yer alıyor.

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Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin - Resim: 3

shiftdelete.net'in aktardığına göre, güvenlik uzmanları, kötü amaçlı yazılımların CherryBlos ve FakeTrade şeklinde iki farklı aileden oluştuğunu belirtti Buna göre bazıları Google Play’de yer almak üzere yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit edildi.

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Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin - Resim: 4

ANDROID KULLANANLAR BU UYGULAMALARA DİKKAT

Araştırmaya göre CherryBlos saldırısı, kurbanları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini isteyerek dağıtılıyor.

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