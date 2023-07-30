Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin
Google, uygulama mağazasında yer alan iki uygulama ailesinde zararlı yazılımların bulunduğunu belirterek, kullanıcılara bu uygulamaları hemen silmelerini tavsiye etti.
Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda dağıtıma çıkan ve saldırı amaçlı kullanılan Android uygulamalarını ortaya çıkardı.
İki farklı zararlı yazılım paketini içeren bu uygulamalar, fotoğrafçılıktan e-ticarete kadar farklı kategorilerde yer alıyor.
shiftdelete.net'in aktardığına göre, güvenlik uzmanları, kötü amaçlı yazılımların CherryBlos ve FakeTrade şeklinde iki farklı aileden oluştuğunu belirtti Buna göre bazıları Google Play’de yer almak üzere yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit edildi.
ANDROID KULLANANLAR BU UYGULAMALARA DİKKAT
Araştırmaya göre CherryBlos saldırısı, kurbanları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini isteyerek dağıtılıyor.