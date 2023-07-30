Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin

shiftdelete.net'in aktardığına göre, güvenlik uzmanları, kötü amaçlı yazılımların CherryBlos ve FakeTrade şeklinde iki farklı aileden oluştuğunu belirtti Buna göre bazıları Google Play’de yer almak üzere yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit edildi.