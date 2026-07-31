Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler

TUSAŞ, Türkiye'nin 5'inci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın nefes kesen yeni taksi testi görüntülerini paylaştı. Mehter marşı eşliğinde havadan ve yerden kaydedilen görüntüler savunma sanayisi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın test süreçlerine dair heyecan verici bir paylaşıma imza attı.

Kurum'un sosyal medya hesabından yayınlanan klipte, milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken görüntüleri yer aldı. KAAN'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri 'Yelkenler biçilecek' isimli mehter marşı eşliğinde paylaşıldı.

Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler - Resim : 1

Görüntüde, KAAN'nın taksi testini başarıyla tamamladığı görülürken, teknik personel de görüntüde yer aldı.

Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler - Resim : 2

YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE SÜPERSONİK GÜÇ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen savaş uçağı projesinde; KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler - Resim : 3

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler - Resim : 4

TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

Gökyüzünün Çelik Kanatları Mehter Marşıyla Pistte: Milli Savaş Uçağı KAAN’dan Yeni Görüntüler - Resim : 5

HAVA KUVVETLERİ’NE TESLİMAT 2028’DE

KAAN'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.

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Kaynak: DHA

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