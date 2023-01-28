Geç kalmadan silin: İşte akıllı telefonlardaki 203 tehlikeli uygulama!

Cihazınızda bataryanın aniden boşalması ya da performansta yavaşlama gibi olağandışı bir durum fark ederseniz, bu 203 uygulamadan birini indirmiş olabilirsiniz. Yine de, paranızı ve kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı yazılımların Play Store ve App Store’dan kaldırıldığını belirtmekte fayda var.