Geç kalmadan silin: İşte akıllı telefonlardaki 203 tehlikeli uygulama!
Android ve iOS işletim sistemini kullanan milyonlarca insan için 203 tehlikeli uygulama bulundu. Tayland Bakanlığı yayınladığı liste ile bu uygulamaları telefonunuzdan kaldırmanızı tavsiye etti. Uygulamalar arasında Türkiye'de popüler olan avatar yapma uygulamaları da bulunuyor:
Android ve iPhone sahiplerini tehlikeye atan birçok yeni uygulama keşfedildi. Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen 203 tane tehlikeli uygulamanın, kart bilgilerini çaldığı ve kişisel hesapları ele geçirebildiği iddia edildi. İşte akıllı telefonunuzdan kaldırmanızı gereken o uygulamalar.
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Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES) ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) tarafından yakın zamanda yapılan araştırma, Android ve iOS‘ta 203 tehlikeli uygulamayı açığa çıkardı. Kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen bu uygulamalar, banka hesaplarınızı boşaltmak ve kişisel verilerinizi çalmak için kullanılabiliyor.
MOBİL BANKACILIK KULLANANLAR DİKKAT!
Araştırmacılara göre 203 kötü amaçlı yazılım, kullanıcılara çeşitli yollardan saldırıyor. Kimlik avı saldırısına karşı Android ve iOS sahiplerini uyaran Bakan Thanakamanusorn, mobil bankacılık uygulamalarındaki hesapların tek bir cihazda kullanılması gerektiğini söyledi.
Cihazınızda bataryanın aniden boşalması ya da performansta yavaşlama gibi olağandışı bir durum fark ederseniz, bu 203 uygulamadan birini indirmiş olabilirsiniz. Yine de, paranızı ve kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı yazılımların Play Store ve App Store’dan kaldırıldığını belirtmekte fayda var.