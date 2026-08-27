Facebook ve Instagram Kullanıcıları Dikkat! Meta'dan Gençlere Yeni Kısıtlama

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ABD'de tüketici koruma ve gizlilik yasalarının ihlal edildiği iddialarıyla açılan ve 16,7 milyar dolarlık uzlaşmayla sonuçlanan tarihi sosyal medya davasının ardından Meta, genç kullanıcıları platformlarının olası zararlarından korumaya yönelik kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. ABD'nin çeşitli eyaletleriyle yapılan anlaşma, Facebook ve Instagram'ın gençlere yönelik kullanım politikalarında önemli değişiklikler getiriyor. Meta'nın tamamen yeniden yapılandırılmasını gerektirmeyen anlaşma kapsamında, çocuk ve gençlerin dijital sağlığının korunmasına yönelik çeşitli önlemler uygulanacak.

GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA 2 SAAT SINIRI

Anlaşmaya göre Meta, önümüzdeki 10 yıl boyunca 13-17 yaş grubundaki kullanıcıların Facebook ve Instagram'da günlük kullanım süresini en fazla 2 saatle sınırlandıracak. Gece yarısı ile sabah 06.00 arasında ebeveyn onayı bulunmadan platformlara erişim engellenecek. Ayrıca okul saatleri olan 08.00-15.00 arasında genç kullanıcılara gönderilen anlık bildirimlerin büyük bölümü devre dışı bırakılacak. Yaş sınırı bulunan içeriklere erişimin engellenmesi için de ilave tedbirler uygulanacak. Snapchat, TikTok ve YouTube'un da benzer kuralları kabul etmesi halinde söz konusu sınırlamaların daha da artırılabileceği belirtildi. Colorado Başsavcısı Phil Weiser, anlaşmanın temel amacının çocukların korunması olduğunu belirterek elde edilen sonuçların kapsamının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

META, KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK VE REKLAMLARDAN VAZGEÇMEYECEK

HaberTürk'te yer alan habere göre, uzlaşma kapsamında Meta'nın kişiselleştirilmiş içerik önerilerini veya hedefli reklam uygulamalarını sona erdirmesi zorunlu tutulmadı. Şirket araştırmacılarının özellikle sorunlu gördüğü, beden algısını olumsuz etkileyebilecek içeriklere yönelik doğrudan bir müdahale şartı da getirilmedi. Meta ise anlaşmayı kabul ederken herhangi bir yanlış yaptığını kabul etmedi. Ödenecek toplam miktarın şirketin yaklaşık 3-4 aylık kârına ve yaklaşık bir aylık gelirine karşılık geldiği belirtildi.

GÜNEY KORE'DEN KÜRESEL UYGULAMA ÇAĞRISI

Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu (KMCC), Meta'nın genç kullanıcıları bağımlılık yaratabilecek özelliklerden korumaya yönelik önlemlerinin dünya genelinde uygulanmasının uygun olacağını bildirdi. Komisyon, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgularken, bu yönde 7 yasa tasarısının parlamentoda beklediğini açıkladı. KMCC ayrıca algoritmalarla yapılan içerik önerileri, beğeni gibi etkileşim göstergeleri ve kullanıcıları platformlara geri yönlendiren anlık bildirimler gibi aşırı kullanımı teşvik edebilecek özelliklerde gençlere yönelik küresel düzenlemelerin faydalı olacağını belirtti.

DÜNYADA ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI GÜNDEMDE

Güney Kore'de 14 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ve 14-19 yaş grubunda algoritmaların kullanımına kısıtlama getirilmesi gibi seçenekler de değerlendiriliyor. Meta ile yapılan anlaşma, dünya genelinde çocukların zararlı çevrimiçi içeriklerden korunmasına yönelik düzenlemelere örnek oluştururken, Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen yasak gibi benzer uygulamalar da gündemde bulunuyor.

Kaynak: HaberTürk