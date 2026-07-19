Facebook ve Instagram Çöktü mü? Dünya Genelinde Erişim Problemi Yaşanıyor

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Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.

DÜNYA GENELİNDE ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANIYOR

Türkiye başta olmak üzere birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların yüklenmediğini belirterek sosyal medya üzerinden sorunla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Sorunun nedenine ilişkin Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi