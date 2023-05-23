Evrenin gizemi: Diğer gezegenlerde ne kadar hayatta kalabiliriz?
Dünya'nın elverişli yapısı insanların ve birçok canlının yaşaması için mükemmel bir ortam sunuyor. Peki, başka gezegenlerde ne kadar süre hayatta kalabilirdik?
Gökyüzüne baktığınızda, yıldızlarla dolu sonsuz bir evrende olduğumuzu fark etmek zor değil. Bu evrende, milyarlarca galaksi ve her birinde milyarlarca yıldız bulunuyor. Peki, bu gök cisimlerinden bazılarına seyahat etmek mümkün olsaydı ve başka bir gezegene ayak bassaydınız, orada ne kadar süre yaşayabilirdiniz? Bu heyecan verici soru, insanlığın keşiflerine ve evrendeki yerimize dair merakımızı körüklüyor. Farklı gezegenlerin atmosferi, yüzey koşulları ve diğer birçok faktör, yaşam süremizi nasıl etkileyebilir? Listelist'ten Öykü Demirağ'ın derlemesi şöyle:
1. Merkür
Günün birinde Merkür’e gitmeyi başarırsanız, gezegenin Güneş’e yakınlığı sizi şaşırtabilir. Çünkü Merkür, Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olmasının yanı sıra büyük ateş topuna da en yakın olanıdır. Durum böyle olunca Merkür’ün sistemimizdeki en sıcak gezegen olmasını bekliyorsunuz değil mi? Değil! Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni ilginç bir şekilde Venüs’tür. Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi 365 gün sürer, Merkür’ün ise tam olarak 88 gün.
Bazı günlerde sıcaklıklar 425 °C’nin üzerine çıkabilir. Gece olduğunda ise bu sıcaklık -180 °C’ye kadar düşer. Merkür’ün atmosferi tıpkı bir çöl gibidir bu nedenle ısıyı tutamaz. Gezegenin bir ucundan diğer ucuna gitmeyi başarır ve sürekli kavurucu sıcak ile dondurucu soğuk arasında kalırsanız hayatta kalabilirsiniz. Ancak Merkür’de oksijen yoktur. Bu yüzden, bu gezegende nefesinizi tutabildiğiniz kadar yaşarsınız. Tabii, plazma kasırgaları yaratan güneş rüzgarlarına denk gelmezseniz…
2. Venüs
Venüs’te hayatta kalmak, Merkür’e göre daha zor olabilir. Çünkü Venüs neredeyse 1000 dereceye kadar ısınabilir. Ancak yer çekimi Dünya’ya oldukça benzer. Bu yüzden koruyucu kıyafet içinde, etrafta rahat rahat gezmek mümkün. Ancak kıyafeti çıkardığınız anda sıcaklık sizi eritecektir. Ayrıca gezegenin aşırı basıncı da sizi bir teneke kutu gibi ezeceğinden Venüs’te sadece birkaç saniye dayanabilirsiniz.
3. Mars
Kızıl Gezegen olarak adlandırılmasına rağmen, Mars aslında çok soğuktur. Güneş’in etrafında dönmesi 687 gün sürer. Bir gün ise 24,6 saattir. Mars’ın atmosferi çok ince olmasına rağmen solunamaz. Sürekli yaşanan toz fırtınaları da gezegende yaşamı çok zor bir hale getiriyor. Nefesinizi tutabildiğiniz sürece Mars’ta hayatta kalırsınız, ancak muhtemelen pek keyifli olmazsınız.