Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri belli oldu

Apple, her yıl olduğu gibi eski modellere destek verse de yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her iPhone'a entegre etmiyor. Örneğin, bu yıl Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'e gelecek.

Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni iPhone'a geçmeyenler için de iOS 18 güncellemesi güzel yenilikler getiriyor.

İşte eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri:

Ana Ekran ve Simgeleri Kişiselleştirme: iOS 18 ile ana ekrandaki uygulamaları ve simgeleri daha fazla özelleştirebileceksiniz. Simgeler ekranın kenarlarına yaslanmak yerine ortaya taşınabilecek. Ayrıca simgeler için koyu mod, farklı renkler ve hatta uygulama adlarını gizleme seçenekleri sunulacak.

Mesajlaşmada Yenilikler: iMessage'da mesajları istediğiniz zamanda gönderebilecek, mesajları farklı biçimlerle ve animasyonlarla süsleyebileceksiniz. Ayrıca RCS desteği de geliyor.

Denetim Merkezi Özelleştirme: iOS 18 ile Denetim Merkezi'ndeki sınırlamalar kalktı. Doğrudan Denetim Merkezi'nden daha fazla işlev ekleyebilecek, widget'ların boyutlarını ayarlayabileceksiniz.

Uygulama Kilitleme ve Gizleme: Fotoğraflar, Mesajlar, Bankacılık gibi hassas içerikleri olan uygulamaları gizleyebilecek ve Face ID ya da şifre ile koruyabileceksiniz.

Parolalar Uygulaması: iOS 18 ile artık parola yöneticisine ihtiyaç kalmayacak. Tüm şifreler, doğrulama kodları ve diğer bilgiler Parolalar uygulamasında toplanacak.

Öte yandan; uydu üzerinden mesajlaşma, göz takibi, sesli kayıtları metne dönüştürme ve müzik dokunuşları iPhone 12 ve daha üst modellere sunulurken, Apple Intelligence gibi özellikler yalnızca daha yeni iPhone modellerinde yer alacak.

iOS 18 beta sürümü geliştiriciler için yayınlandı. Temmuz ayında herkese açık beta, Eylül ayında ise final sürüm çıkması bekleniyor.