Erkek Çekiciliğinde Ana Unsur Tespit Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni bir araştırma, romantik ilişkilerde çekiciliği belirleyen temel unsurun fiziksel güç değil, tehlike anında korumaya istekli olmak olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre güçlü olmakla gücünü kullanmaya hazır olmak arasında belirleyici bir fark var.

EVRİMSEL KÖKENE DAYANIYOR

Araştırma, bu tercihin kökeninin insanlığın evrimsel geçmişine dayandığını gösteriyor. Kurumsal güvenliğin olmadığı dönemlerde insanlar hayatta kalmak için partnerlerinin ve yakın çevrelerinin korumasına muhtaçtı. Bu eğilim, günümüzün görece güvenli toplumlarında bile etkisini sürdürüyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’den 4 bin 508 yetişkinin katıldığı 7 ayrı deney yürütüldü. Katılımcılara şu senaryo sunuldu:

Bir restorandan çıkarken sarhoş bir saldırganın saldırıya geçmesi. Partnerin tepkisi üç şekilde kurgulandı:

Koruyan: Fiziksel olarak araya giriyor

Kaçınan: Tehlikeyi görüp geri çekiliyor

Kontrol: Tehlikeyi fark etmiyor

İŞTE ÇIKAN SONUÇ

Sonuç net: Niyet, güçten daha önemli. Koruma isteği, fiziksel güçten bağımsız olarak çekiciliği ciddi biçimde artırıyor. Tehlike karşısında geri çekilen partnerler, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, belirgin biçimde daha az çekici bulundu. Hatta korumaya çalışıp başarısız olanlar bile, hiç müdahale etmeyenlerden çok daha çekici değerlendirildi.

Kadın katılımcılar için korumaya isteksizlik, neredeyse 'ilişkiyi bitiren' bir faktör olarak öne çıktı. Erkekler ise kadın partnerlerde bu özelliğe daha toleranslı yaklaştı. Araştırma ayrıca şunu da gösterdi: Kadınların güçlü erkekleri daha çekici bulmasının nedeni güç değil, gücün korumaya dönüşeceği varsayımı.

Kaynak: Euronews