Erkek Çekiciliğinde Ana Unsur Tespit Edildi

Yeni araştırmaya göre erkekleri çekici kılan şey fiziksel güç değil, tehlike karşısında korumaya istekli olmaları.

Son Güncelleme:
Erkek Çekiciliğinde Ana Unsur Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni bir araştırma, romantik ilişkilerde çekiciliği belirleyen temel unsurun fiziksel güç değil, tehlike anında korumaya istekli olmak olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre güçlü olmakla gücünü kullanmaya hazır olmak arasında belirleyici bir fark var.

EVRİMSEL KÖKENE DAYANIYOR

Araştırma, bu tercihin kökeninin insanlığın evrimsel geçmişine dayandığını gösteriyor. Kurumsal güvenliğin olmadığı dönemlerde insanlar hayatta kalmak için partnerlerinin ve yakın çevrelerinin korumasına muhtaçtı. Bu eğilim, günümüzün görece güvenli toplumlarında bile etkisini sürdürüyor.

Erkek Çekiciliğinde Ana Unsur Tespit Edildi - Resim : 1

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Evolution and Human Behavior dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD’den 4 bin 508 yetişkinin katıldığı 7 ayrı deney yürütüldü. Katılımcılara şu senaryo sunuldu:

Bir restorandan çıkarken sarhoş bir saldırganın saldırıya geçmesi. Partnerin tepkisi üç şekilde kurgulandı:

  • Koruyan: Fiziksel olarak araya giriyor
  • Kaçınan: Tehlikeyi görüp geri çekiliyor
  • Kontrol: Tehlikeyi fark etmiyor

İŞTE ÇIKAN SONUÇ

Sonuç net: Niyet, güçten daha önemli. Koruma isteği, fiziksel güçten bağımsız olarak çekiciliği ciddi biçimde artırıyor. Tehlike karşısında geri çekilen partnerler, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, belirgin biçimde daha az çekici bulundu. Hatta korumaya çalışıp başarısız olanlar bile, hiç müdahale etmeyenlerden çok daha çekici değerlendirildi.

Kadın katılımcılar için korumaya isteksizlik, neredeyse 'ilişkiyi bitiren' bir faktör olarak öne çıktı. Erkekler ise kadın partnerlerde bu özelliğe daha toleranslı yaklaştı. Araştırma ayrıca şunu da gösterdi: Kadınların güçlü erkekleri daha çekici bulmasının nedeni güç değil, gücün korumaya dönüşeceği varsayımı.

Yeni Araştırma Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyku Ömürden YiyorYeni Araştırma Ortaya Koydu: 7 Saatten Az Uyku Ömürden YiyorSağlık

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle KanıtlandıBunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle KanıtlandıBilim - Teknoloji

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı AkıyorBilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma! Mars’ta Zaman Dünya’dan Daha Hızlı AkıyorDünya

Kaynak: Euronews

Etiketler
Erkek
Son Güncelleme:
Teknoloji Dünyası Şokta! Yapay Zeka 1 Yıllık Projeyi 1 Saatte Bitirdi
Yapay Zeka 1 Yıllık Projeyi 1 Saatte Bitirdi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim…
Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar Milyonları İlgilendiriyor: Yargıtay’dan Emekli Maaşı İçin Kritik Karar
AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor AKOM, Saat Vererek Uyardı! İstanbul’a Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor
Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti Erzurum'da Bir Evden Gelen Ses Endişe Yarattı! Ekipler Harekete Geçti
İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde
Küba’da Gizemli Virüs Alarm! Sağlık Sistemi Çökme Noktasında Gizemli Salgın Yayılıyor! Sağlık Sistemi Çökme Noktasında