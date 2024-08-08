Starlink Uyduları Edirne Semalarında

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Edirne semalarında görüntülendi. SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.

Edirne semalarında saat 22.15 sularında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.

Starlink Uyduları Edirne Semalarında - Resim : 1

Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Starlink Uyduları Edirne Semalarında - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Starlink Uyduları Edirne Semalarında Starlink Uyduları Edirne Semalarında