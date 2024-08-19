Tesla’dan Yeni İş İlanı! Saati 48 Dolar

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektronik otomobil devi Tesla, yeni bir iş ilanı açtı. . Şirketin insansı robotu Optimus'u eğitmek için Veri Toplama Operatörü arıyor. Operatörlerin maaşı saatlik 48 dolara kadar çıkarken kişilerin hareket yakalama kıyafetleri giymesi ve sanal gerçeklik gözlüğü takması gerektiği belirtiliyor.

Son Güncelleme:
Tesla’dan Yeni İş İlanı! Saati 48 Dolar

Tesla, uzun saatler hareket yakalama kıfayeti giymek zorunda olacak yeni çalışanlar arıyor. Bu pozisyon için saatte 48 dolara kadar ödeme yapacak. LinkedIn'in verilerine göre Tesla, geçen yıl boyunca insansı robotu Optimus'u eğitmek için hareket yakalama kıyafetleri kullanan onlarca çalışanı işe aldı.

Haziran ayında Tesla, fabrikalarından birinde iki Optimus robotunu çalıştırmaya başladı. Şimdi ise şirket, robotların gelişimi sırasında onlarla birlikte çalışacak çalışanlar işe alıyor.

Tesla iş ilanında Optimus'u eğitmek için şartları sıraladı

Business Insider'ın haberine göre, "Veri Toplama Operatörü" unvanına sahip bu pozisyon, çalışanların hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü takarak test rotalarında yürümelerini ve belirlenen görevleri yerine getirmelerini gerektiriyor. İş tanımına göre, bu görevler günde 7 saatten fazla yürümeyi gerektiriyor.

Veri toplamanın yanı sıra, çalışanların topladıkları bilgileri analiz etmeleri, bu konuda günlük raporlar yazmaları ve ekipmanları ile yazılımına ilişkin bazı küçük görevlerde de çalışmaları bekleniyor.

Ayrıca ilanda belirli boy gereksinimleri var. Kişilerin 170 cm ila 180 cm uzunluğunda olması gerekiyor.

Florida A&M Üniversitesi'nden robotik uzmanı Christian Hubicki, Tesla'nın, belirli kıyafetlere uyan ve robotla benzer boyutlara sahip bireyler aradığını belirtti. Musk, daha önce robotun boyunun yaklaşık 173 cm olacağını söylemişti.

Tesla ayrıca, hareket yakalama kıyafetini ve sanal gerçeklik gözlüğünü uzun süreler boyunca rahatça takabilecek ve bu ekipmanı uzun süre kullanmanın neden olabileceği dezorientasyon ve "VR hastalığı belirtileri" ile başa çıkabilecek birini arıyor.

Çalışanlar tam zamanlı olarak işe alınacak ve maaş aralığı saatlik 25,25 dolar ile 48 dolar arasında değişecek. Mesai saatlerinde vardiyalar ise şöyle: 08:00-16:30, 16:00-00:30 ve 00:00-08:30.

Tesla’dan Yeni İş İlanı! Saati 48 Dolar - Resim : 1

Tesla'nın Optimus sosyal medya hesabı, geçen yıl işin nasıl göründüğünü bir video ile anlatmıştı.

Videoda, hareket yakalama kıyafeti, haptik eldivenler ve sanal gerçeklik gözlüğü takan bir operatörün nesneleri topladığı ve Tesla Optimus botunun sanal versiyonunun aynı hareketleri yaptığı görülüyordu.

Uzmanlar, Tesla'nın büyük miktarda veri toplamayı hedeflediğini söylüyor.

Sheffield Üniversitesi'nden robotik uzmanı Jonathan Aitken, "Bu, Otomatik Pilot ile yaptıkları şeyin aynısı," dedi. "Ancak, otomobil filolarından veri toplamak yerine, insanlara fabrikaya veya bir çalışma ortamına gelmeleri ve bu görevleri yerine getirmeleri için ödeme yapıyorlar."

Son Güncelleme:
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
İki Astronot Uzayda Mahsur Kaldı, Nasıl Dönecekleri Belirsiz! İki Astronot Uzayda Mahsur Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak 1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak
Kiler Dolaplarının İçine Bir Tane Koymak Yetiyor: Güvelerden Sonsuza Kadar Kurtaran Yöntem Kiler Dolaplarının İçine Bir Tane Koymak Yetiyor: Güvelerden Sonsuza Kadar Kurtaran Yöntem
Bugün Tahliye Kararı Verilmişti: Dilan Polat Cezaevinden Çıktı Dilan Polat Cezaevinden Çıktı!
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri mi Dönüyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem