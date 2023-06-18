Dünya'nın ekseni doğuya kayıyor: Bilim insanları sebebini buldu

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil.

Yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor.

Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.