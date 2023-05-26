Dünyanın 4 katı büyüklüğünde Güneş lekesi: Çıplak gözle görülebilecek

Gökbilimciler, Güneş'in yüzeyinde dünyanın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde siyah bir delik belirdiğini doğruladı. Bilim insanlarının tahminlerine göre, 'Güneş lekesi' ismi verilen söz konusu delik, yüzde 20 ihtimalle dünya genelinde elektrik kesintilerine de sebep olabilecek güneş rüzgarlarını beraberine getirebilir.

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) güneş lekesini gözlemlemeye devam ettiği ve gerekli görmeleri durumunda konuyla ilgili bilgi verecekleri belirtilirken, ABD'nin bazı eyaletleri de dahil dünyanın çeşitli bölgelerinden Güneş üzerindeki siyah deliği çıplak gözle görmenin mümkün olduğu kaydedildi.

ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE 'BİR ÇEŞİT DOĞAL KORUMA' OLUŞTU

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, uzmanlar, Güneş yüzeyindeki deliği gözlemlemek isteyen kişilerin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için koruyucu gözlük kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle Güneş'e karşı 'bir çeşit doğal koruma geliştiği' bilgisini paylaşan uzmanlar, Güneş yüzeyindeki siyah deliği ABD'nin New Jersey, New York, Pennsylvania ve Nebraska eyaletlerinde çıplak gözle görmenin mümkün olduğunu bildirdi.

GÜNEŞ LEKESİ DÜNYAYA DÖNÜK BİR KONUMDA BULUNUYOR

Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinde diğer kısımlara göre nazaran soğuk olan karanlık bölgeler olarak tanımlanıyor. Dünyadan çıplak gözle görmenin mümkün olduğu ifade edilen ve 'AR3310' diye adlandırılan güneş lekesi ise doğrudan dünyaya dönük bir konumda bulunuyor.

AR3310 yakın zamanda elektromanyetik radyasyon parçacıkları yayan bir M-1 güneş parlamasına neden olmuştu. Dünyanın neredeyse 10 katı büyüklüğe ulaşabilen M-1 kodlu güneş parlamaları, türünün en yüksek ikinci tipi güneş parlamaları olarak biliniyor. AR3310 lekesinin ikinci bir güneş parlaması daha yaratabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, söz konusu güneş parlamaları yalnızca Güneş'in dünyaya dönük kısmında gerçekleşmesi durumunda dünyayı etkileyebiliyor.