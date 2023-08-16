Dikkat çeken keşif: Mars'ta günler giderek kısalıyor

Bu, sıradan insanlar için anlaması zor bir anormallik anlamına geliyor. Kızıl gezegende bir günün süresi bu şekilde sürekli olarak azalmaya devam ediyor.

Değişim son derece küçük. Bir Mars günü, bir Dünya gününden yaklaşık 40 dakika daha uzundur. Gezegenin hızlanarak dönmesi, günlerin uzunluğunun yılda yaklaşık bir milisaniye kısalması anlamına geliyor.