'Dijital İkiz' teknolojisi tıp dünyasında devrim yaratacak

'Dijital İkiz' teknolojisi, tıp dünyasında çığır açma potansiyeliyle gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, doktorların hastalara en uygun tedaviyi belirlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olarak, kişiye özel tıbbın önünü açıyor.

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'Dijital İkiz' teknolojisi tıp dünyasında devrim yaratacak

'Dijital İkiz' teknoloji, hastaların kişiselleştirilmiş tedaviler almasına ve doktorların daha iyi teşhis koymasına ve ameliyat planlaması yapmasına yardımcı olabilecek. Bu sayede hastaların tedavi süreçleri daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilecek, sağlık hizmetleri daha kaliteli hale getirilecek. Ayrıca, dijital ikiz teknolojisi sayesinde hastaların sağlık durumları daha yakından takip edilebilir hale gelecek ve önleyici tedbirler alınabilecek.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Natalia Trayanova, ekibiyle oluşturduğu dijital kalp kopyası üzerine sayısız deney yaparak hastaya zarar vermeden tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenebildiğini kaydetti.

Trayanova ve ekibi, kalp ritim bozukluğu olan 80 yaşındaki bir hastanın manyetik rezonans görüntülerinden (MRI) faydalanarak oluşturdukları üç boyutlu modelin, cerrahi operasyonun başarılı sonuçlarını doğru şekilde öngördüğünü ortaya koydu.

Gebe kadınların rahimlerinin üç boyutlu modellerini kullanarak prematüre doğumları önlemeyi amaçlayan Columbia Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Kristin Myers, yeni şekillenen dijital ikiz teknolojisinin bu konuda daha isabetli teşhisler için kullanılabileceğini vurguladı.

ARAŞTIRMA ZORLUKLARI VE GELECEK UYGULAMALAR

Araştırmacılara göre sınai üretim süreçlerinde ürün optimizasyonu için geniş kapsamda kullanılan bu teknolojinin sağlık alanına uyarlanmasındaki zorluklar arasında; hücrelerin üç boyutlu modellenmesindeki teknik zorluklar, giyilebilir sağlık teknolojilerinin getirdiği gizlilik kaygıları ve geliştirilme sürecindeki yapay zekanın hatalı belirlemeleri yer alıyor.

Buna karşın, özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenen teknolojinin, tüm vücudun haritalanması için geliştirilmesi ve geniş kitlelere sunulan bir hizmet haline gelmesi hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji alanında yatırım araştırmaları yapan MarketsandMarkets firmasının raporuna göre, küresel çapta 2023'te 1,6 milyar dolar değerinde olan tıptaki dijital ikiz teknolojisi uygulamaları, gelecek 10 yılda pazar hacmini sürekli arttırarak 2028'de 21,1 milyar dolar değerine ulaşacak.

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