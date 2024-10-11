Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu
Kaliforniya merkezli nöroteknoloji şirketi REMspace, iki kişinin rüya sırasında bilgi alışverişi yapabileceğini kanıtlayan bir deney gerçekleştirdi. Bu gelişme, rüyada gerçek zamanlı iletişimin mümkün olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Kısa Dalga
Deneyde, bir katılımcı rüya esnasında kulaklıkla aldığı bir kelimeyi tekrar ederken, diğer katılımcı bu kelimeyi uyanıkken doğruladı. Bu, lüsid rüya araştırmaları için çığır açan bir başarı olarak nitelendirildi.
Şirket, "Remmyo" adını verdiği ve rüya sırasında iletişimi sağlayan bir rüya dili geliştirdi.
LÜSİD RÜYALARDA YENİ DÖNEM
Kısa Dalga'da yer alan habere göre, REMspace CEO'su Michael Raduga, lüsid rüyaların kabusları azaltma, fobilerle yüzleşme ve yeni beceriler öğrenme gibi avantajlara sahip olduğunu vurguladı.
Ancak, bu gelişmelerin bilimsel topluluk tarafından daha fazla inceleme ve onay gerektirdiği belirtiliyor. Raduga, birkaç yıl içinde rüya sırasında iletişimin yaygınlaşabileceğini öngörüyor.