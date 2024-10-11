Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu

Kaliforniya merkezli nöroteknoloji şirketi REMspace, iki kişinin rüya sırasında bilgi alışverişi yapabileceğini kanıtlayan bir deney gerçekleştirdi. Bu gelişme, rüyada gerçek zamanlı iletişimin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Kısa Dalga

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Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu - Resim: 1

Deneyde, bir katılımcı rüya esnasında kulaklıkla aldığı bir kelimeyi tekrar ederken, diğer katılımcı bu kelimeyi uyanıkken doğruladı. Bu, lüsid rüya araştırmaları için çığır açan bir başarı olarak nitelendirildi.

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Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu - Resim: 2

Şirket, "Remmyo" adını verdiği ve rüya sırasında iletişimi sağlayan bir rüya dili geliştirdi.

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Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu - Resim: 3

LÜSİD RÜYALARDA YENİ DÖNEM

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, REMspace CEO'su Michael Raduga, lüsid rüyaların kabusları azaltma, fobilerle yüzleşme ve yeni beceriler öğrenme gibi avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

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Çığır Açan 'Rüya' Araştırması! Bilim İnsanları Kanıtladı... İmkansız Görünüyordu ama Gerçek Oldu - Resim: 4

Ancak, bu gelişmelerin bilimsel topluluk tarafından daha fazla inceleme ve onay gerektirdiği belirtiliyor. Raduga, birkaç yıl içinde rüya sırasında iletişimin yaygınlaşabileceğini öngörüyor.

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