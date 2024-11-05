Bu Bir Böcek Değil... Yağmur Ormanlarında O Hayvanın Minyatürü Keşfedildi!

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir yağmur ormanında tırnaktan daha küçük yeni bir kara kurbağası türü keşfeden bilim insanları, bölgedeki zengin yaşam formu çeşitliliğine daha fazla ışık tuttu. Erişkin boyu 1 santimetreden kısa olan bu türe, keşfin arkasındaki koruma STK'si Project Dacnis'e atfen Brachycephalus dacnis adı verildi.

Benzer küçük boyutlu "pire kurbağalarını" inceleyen araştırmacılar, bu türü bilinen en küçük omurgalı hayvanlardan biri olarak küçücük boyutu nedeniyle özellikle ilginç buluyor.

EN KÜÇÜK İKİNCİ AMFİBİ TÜRÜ

Bilim insanları, "Küresel olarak en küçük kurbağalar arasında olmasına rağmen (en küçük ikinci amfibi türü), daha büyük kurbağalara özgü iskelet özellikleri sergiliyor" diye yazdı.

PeerJ adlı akademik dergide yayımlanan çalışmanın ortak yazarı Luís Felipe Toledo, "Evrimi sırasında, biz biyologların minyatürleşme dediği, kemiklerin kaybı, küçülmesi ve/veya kaynaşmasının yanı sıra daha az parmak ve anatomilerinin diğer kısımlarının yokluğunu içeren bir süreç geçirdi" dedi.

Bu tür, aynı sarımsı kahverengi deriye sahip, yaprak çöplerinde yaşayan ve yumurtalarından iribaş değil, küçük kurbağalar halinde çıkan bölgedeki bir başka türe (B hermogenesi) görünüş olarak çok benziyor. Ancak araştırmacılar bu yeni türün varlığından kendine has çağrıları sayesinde haberdar oldu. Daha sonra DNA analizi B dacnis'in gerçekten de yeni bir tür olduğunu doğruladı.

Independent'ın aktardığına göre; bilim insanları, "Bu çalışmada, bilinen en küçük omurgalılardan biri olan Brachycephalus'un yeni bir türünü tanımlıyoruz" diye yazdı.

Dr. Toledo, "1998'de B hermogenesi'nin tanımlanmasına temel teşkil eden örnekler arasında yeni türe ait örnekler de olabilir" dedi. Bilim insanları yeni türün tanımında kurbağanın iskeleti, iç organları, moleküler verileri ve seslerinin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

"ÇOK DAHA FAZLASI OLABİLİR"

Bu ayrıntılar, birçok tür gizemli olduğundan ve sadece dış anatomiyle ayırt edilemediğinden, onları diğerlerinden daha kesin bir şekilde ayırt etmek için gerekiyor. Araştırmacılar, "Tanımımız, (zengin biyoçeşitlilik noktası) Atlantik Ormanı'nın mega çeşitliliğe sahip faunasındaki keşiflerin, omurgalı vücut boyutuna ilişkin nasıl içgörüler sağlayabileceğinin altını çiziyor" dedi.

Dr. Toledo, "Bu minyatür kurbağaların çeşitliliği düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Dolayısıyla tanımlama sürecini hızlandırmak ve koruma çalışmalarına olabildiğince çabuk başlamak için mümkün olduğunca çok sayıda özellik ve karakteri tanımlamanın önemi büyük" diye konuştu.