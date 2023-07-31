Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek
Şekli nedeniyle Yıldız Savaşları'nda yer alan 'Millennium Falcon'a benzetilen kuyruklu yıldızın, Dünya'ya yaklaştığı belirtildi.
Bilim insanları, Güneş'in yörüngesinde hareket eden ve ani bir patlamanın ardından "boynuzları çıkan" volkanik bir kuyrukluyıldızın Dünya'ya doğru ilerlediğini duyurdu.
12P/Pons-Brooks (12P) diye adlandırılan nesnenin son 70 yılda ilk kez patlamaya şahit olduğu ifade ediliyor. Bu tür kuyrukluyıldızlara kriyovolkanik nesneler de deniyor. Kriyovolkanlar aynı zamanda soğuk yanardağlar diye biliniyor. Bu yapısı, 12P'nin küçük bir yıldız gibi parlamasına ve uzaya süper soğuk "magma" kütleleri yağdırmasına neden oluyor.
Gökbilimcilere göre bu sıradışı nesne bir şehir büyüklüğünde ve 2024'te Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak.
Diğer tüm kuyrukluyıldızlar gibi bu buzlu nesne de buz, toz ve gaz karışımıyla dolu katı bir çekirdekten oluşuyor. Aynı zamanda kuyrukluyıldızın iç kısmından dışarı sızan ve "koma" adı verilen bir gaz bulutuyla çevrili.