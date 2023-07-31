Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek

Şekli nedeniyle Yıldız Savaşları'nda yer alan 'Millennium Falcon'a benzetilen kuyruklu yıldızın, Dünya'ya yaklaştığı belirtildi.

Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek - Resim: 1

Bilim insanları, Güneş'in yörüngesinde hareket eden ve ani bir patlamanın ardından "boynuzları çıkan" volkanik bir kuyrukluyıldızın Dünya'ya doğru ilerlediğini duyurdu.

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Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek - Resim: 2

12P/Pons-Brooks (12P) diye adlandırılan nesnenin son 70 yılda ilk kez patlamaya şahit olduğu ifade ediliyor. Bu tür kuyrukluyıldızlara kriyovolkanik nesneler de deniyor. Kriyovolkanlar aynı zamanda soğuk yanardağlar diye biliniyor. Bu yapısı, 12P'nin küçük bir yıldız gibi parlamasına ve uzaya süper soğuk "magma" kütleleri yağdırmasına neden oluyor.

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Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek - Resim: 3

Gökbilimcilere göre bu sıradışı nesne bir şehir büyüklüğünde ve 2024'te Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak.

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Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek - Resim: 4

Diğer tüm kuyrukluyıldızlar gibi bu buzlu nesne de buz, toz ve gaz karışımıyla dolu katı bir çekirdekten oluşuyor. Aynı zamanda kuyrukluyıldızın iç kısmından dışarı sızan ve "koma" adı verilen bir gaz bulutuyla çevrili.

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