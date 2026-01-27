Biri Bizi Dinliyor! Google'a 68 Milyon Dolarlık Ceza

ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını gizlice iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Uzlaşma, mahkeme onaylayınca yürürlüğe girecek.

Biri Bizi Dinliyor! Google'a 68 Milyon Dolarlık Ceza
ABD’li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını bilgileri dışında dinlediği iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

KULLANICILARIN ÖZEL KONUŞMALARINI KAYDETTİ

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi. Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

