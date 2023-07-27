Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor

SUDAN’A DAYANIYOR

Dr Wohns, araştırmayla ilgili Reuters’a şunları söyledi: “Tanımladığımız en eski atalar, zaman içinde modern Sudan’da bulunan bir coğrafi konuma kadar uzanıyor. Bu atalar, tahminlere göre 1 milyon yıl öncesine kadar yaşadılar. Bu yüzden genomumuzun parçaları, bu bireylerden miras kaldı.”