Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor

Araştırmacılar, şimdiye kadarki en büyük insan soy ağacını oluşturmak için insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı.

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Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor - Resim: 1

Bilim dünyası için hâlâ merak konusu olan insanlığın tarihine ve ilk atalarına yeni bir araştırma ışık tutuyor.

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Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor - Resim: 2

Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı ve araştırmacılar, sekiz farklı veri tabanından gelen modern ve antik insan genomu verilerini birleştirerek devasa bir soy ağacı oluşturmayı başardılar.

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Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor - Resim: 3

Araştırmanın baş yazarı Dr Anthony Wilder Wohns, “Aslında, atalarımızın genomlarını yeniden oluşturuyoruz ve bunları geniş bir ilişki ağı oluşturmak için kullanıyoruz. Daha sonra bu ataların ne zaman ve nerede yaşadıklarını tahmin edebiliriz” diye açıkladı.

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Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor - Resim: 4

SUDAN’A DAYANIYOR

Dr Wohns, araştırmayla ilgili Reuters’a şunları söyledi: “Tanımladığımız en eski atalar, zaman içinde modern Sudan’da bulunan bir coğrafi konuma kadar uzanıyor. Bu atalar, tahminlere göre 1 milyon yıl öncesine kadar yaşadılar. Bu yüzden genomumuzun parçaları, bu bireylerden miras kaldı.”

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