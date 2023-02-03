Bilim insanı araştırmasını tamamladı: Dünyanın son yılı olan tarihi verdi

"OKYANUSLARDAKİ KARBON MİKTARI ARTACAK”

Karbon salınımının artmasının daha önce 4 kitlesel yok oluş meydana getirdiğini belirten Rothman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda okyanuslardaki karbon miktarı 300 gigaton. 100 veya 200 yıl sonra bu seviye 500 gigatona çıkacak. Bu da kitlesel yok oluşu tetikleyebilir.