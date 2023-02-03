Bilim insanı araştırmasını tamamladı: Dünyanın son yılı olan tarihi verdi
Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte bilim insanları kitlesel yok oluşla ilgili teorilerini bir bir ortaya koymaya başladı. Rothman’da 2100 yılına gelindiğinde okyanuslardaki karbon miktarının kitlesel yok oluşa sebep olacağını ifade etti.
Bilim insanı Daniel Rothman dünyanın sonunun yanlış yerde arandığını belirterek tüm dünyanın gözünü uzaya çevirdiğini ancak asıl felaketin uzaydan değil okyanuslardan geleceğini vurguladı.
Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan bilim insanı okyanuslardaki karbon seviyesinin hızla arttığını ve bu seviyenin 2100 yılında 500 gigatona( 1 milyar (109) ton) ulaşacağını belirtti. Bu durumun da kitlesel yok oluşu meydana getirebileceğini anlattı.
Ancak Rothman, kitlesel yok oluş için tam olarak hangi rakamın gerektiğini bilmediğini belirtti.
"OKYANUSLARDAKİ KARBON MİKTARI ARTACAK”
Karbon salınımının artmasının daha önce 4 kitlesel yok oluş meydana getirdiğini belirten Rothman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda okyanuslardaki karbon miktarı 300 gigaton. 100 veya 200 yıl sonra bu seviye 500 gigatona çıkacak. Bu da kitlesel yok oluşu tetikleyebilir.