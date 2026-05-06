Asya-Pasifik’te KIZILELMA Dönemi: Endonezya ile Dev Sözleşme İmzalandı

Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünya pazarına dev bir adım attı. SAHA EXPO 2026 kapsamında imzalanan tarihi anlaşma ile Endonezya, KIZILELMA’nın ilk dış kullanıcısı oldu. 48 uçağa kadar genişleyebilecek olan bu dev filo anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirecek.

Son Güncelleme:
Asya-Pasifik’te KIZILELMA Dönemi: Endonezya ile Dev Sözleşme İmzalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, savunma tarihinin en büyük ihracat hamlelerinden birine sahne oldu.

Baykar ile Endonezya’nın önde gelen savunma firması Republikorp arasında KIZILELMA’nın ihracatına yönelik resmi sözleşme imzalandı.

Asya-Pasifik’te KIZILELMA Dönemi: Endonezya ile Dev Sözleşme İmzalandı - Resim : 1

Sözleşmelere, ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un da katıldığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı.

HEDEF 48'LİK DEV FİLO

Anlaşmanın detayları, Türkiye’nin insansız hava gücünün Asya-Pasifik bölgesindeki yeni merkez üssünü de belirledi.

İlk etapta 12 uçaktan oluşan tam donanımlı bir filo Endonezya hava kuvvetlerine teslim edilecek. Sözleşmedeki opsiyonlar dahilinde bu sayının toplamda 4 filo, yani 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.

2022'de ilk uçuşunu yapan ve 2026’da seri üretimine başlanan KIZILELMA’nın Endonezya’ya sevkiyat süreci için 2028 yılı hedefleniyor.

GÖRÜNMEZLİK VE YAPAY ZEKA İLE YENİ NESİL SAVAŞ

KIZILELMA, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zeka destekli otonom yetenekleri ve kısa pistli gemilerden kalkış kabiliyetiyle "insansız savaş uçağı" konseptinde dünyanın sayılı platformları arasında yer alıyor.

HÜRJET'e Dev Güç: ABD'li Devle İmzalar AtıldıHÜRJET'e Dev Güç: ABD'li Devle İmzalar AtıldıBilim - Teknoloji

3 Tonluk Dev Yumruk! YILDIRIMHAN Sahnede3 Tonluk Dev Yumruk! YILDIRIMHAN SahnedeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Endonezya
Son Güncelleme:
HÜRJET'e Dev Güç: ABD'li Devle İmzalar Atıldı HÜRJET'e Dev Güç, ABD'li Devle İmzalar Atıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Rüyaların Sırrı Çözüldü: 2 Temel Faktör Her Şeyi Belirliyor Rüyaların Sırrı Çözüldü: 2 Temel Faktör Her Şeyi Belirliyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi: Savcı, Adem Soytekin'in Tanık Olarak Dinlenmesini İstedi CHP Kurultay Ceza Davası Ertelendi
Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber: Ofisinde Kanlar İçinde Bulundu Eski Bakan Çavuşoğlu'nun Kardeşinden Kötü Haber
Dünya 48 Saate Kilinlendi... Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!' Trump’tan İran'a Sert Ultimatom: 'Ya Anlaşma Ya Bombalama!'
Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu Muhittin Böcek ve Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı! Kübra Yapıcı’nın Katil Zanlıları Yakalandı Bakan Gürlek Duyurdu: Bir Faili Meçhul Cinayet Daha Aydınlatıldı