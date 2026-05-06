Asya-Pasifik’te KIZILELMA Dönemi: Endonezya ile Dev Sözleşme İmzalandı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, savunma tarihinin en büyük ihracat hamlelerinden birine sahne oldu.

Baykar ile Endonezya’nın önde gelen savunma firması Republikorp arasında KIZILELMA’nın ihracatına yönelik resmi sözleşme imzalandı.

Sözleşmelere, ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un da katıldığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı.

HEDEF 48'LİK DEV FİLO

Anlaşmanın detayları, Türkiye’nin insansız hava gücünün Asya-Pasifik bölgesindeki yeni merkez üssünü de belirledi.

İlk etapta 12 uçaktan oluşan tam donanımlı bir filo Endonezya hava kuvvetlerine teslim edilecek. Sözleşmedeki opsiyonlar dahilinde bu sayının toplamda 4 filo, yani 48 uçağa çıkarılması planlanıyor.

2022'de ilk uçuşunu yapan ve 2026’da seri üretimine başlanan KIZILELMA’nın Endonezya’ya sevkiyat süreci için 2028 yılı hedefleniyor.

GÖRÜNMEZLİK VE YAPAY ZEKA İLE YENİ NESİL SAVAŞ

KIZILELMA, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zeka destekli otonom yetenekleri ve kısa pistli gemilerden kalkış kabiliyetiyle "insansız savaş uçağı" konseptinde dünyanın sayılı platformları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi