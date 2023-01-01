Araştırma yayımlandı: Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti
Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinde yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.
Tamamı Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cansız bedenlerde Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.
Alınan kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 hayatını kaybetmiş kişinin kan plazmasında Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.
Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.