Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine duyarsızlaşıyor

Habertürk'ün aktardığına göre; Stanford Medicine tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırma, 13 yaşındaki çocukların beyinlerinin, anne sesine kayıtsızlaştığını ortaya koydu. Stanford Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılara göre; 13 yaş civarında çocukların beyinleri, artık annelerinin seslerini tatmin edici bulmuyor ve tanıdık olmayan seslere daha fazla uyum sağlıyor. Araştırmacılar, 12 yaş ve altındaki çocukların beyinlerinin, anneleri de dâhil olmak üzere tüm seslere karşı daha duyarlı olduğunu da belirtti.

Psikiyatri ve davranış bilimleri klinik doçenti PhD, çalışmanın baş yazarı Daniel Abrams, “Bir bebeğin annesinin sesini ayarlamayı bilmesi gibi, bir ergen de yeni seslere uyum sağlamayı bilir. Bir genç olarak, bunu yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sadece kendin oluyorsunuz: var olan ve yeni arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Zihniniz bu yabancı seslere karşı giderek daha duyarlı ve çekici hale geliyor" dedi.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Vinod Menon ise, "Bir çocuk bir noktada bağımsız hale gelir ve bu, altta yatan bir biyolojik sinyal tarafından hızlandırılmalıdır. Bizim keşfettiğimiz şey de bu; gençlerin dünyayla bağ kurmasını ve aileleri dışında sosyal açıdan becerikli olmalarını sağlamaya yardımcı olan bir sinyal" ifadelerini kullandı.