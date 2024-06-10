Apple'dan yapay zeka hamlesi: Siri'ye entegre edilecek

Apple, geçtiğimiz WWDC etkinliğinde yapay zeka alanındaki önemli yeniliklerini duyurdu. Bu yenilikler arasında en dikkat çekeni ise, sohbet robotu ChatGPT'nin akıllı kişisel asistan Siri'ye entegrasyonu oldu.

Apple'dan yapay zeka hamlesi: Siri'ye entegre edilecek

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC etkinliğinde yapay zeka alanındaki önemli yeniliklerini duyurdu. Bu yenilikler arasında, sohbet robotu ChatGPT'nin Siri'ye entegrasyonu ve yeni yapay zeka platformu Apple Intelligence yer alıyor.

Apple, "Apple Intelligence" adında yeni bir yapay zeka platformu tanıttı. Bu platform, bağlam odaklı bildirimler sunma, yapay zeka ile görüntü oluşturma ve uygulamalar arası görevleri gerçekleştirme gibi çeşitli yeteneklere sahip. Apple Intelligence, kullanıcı gizliliğini korumak için özel olarak tasarlanmış ve Apple Silicon çipleri ile çalışan sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanıyor.

CHATGPT SİRİ'YE ENTEGRE EDİLİYOR

ChatGPT entegrasyonu ile Siri, daha doğal ve etkileşimli bir şekilde kullanıcılara yardımcı olabilecek. Kullanıcılar, Siri ile sohbet ederek bilgi alabilir, görevlerini tamamlayabilir ve hatta eğlenebilirler. ChatGPT entegrasyonu, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'da yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulacak.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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