Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor!
Apple, iPhone'lara yenilikler getirecek iOS 17'nin beta sürümlerinde şaşırtan bir değişiklik yaptığı görüldü. Kaynaklara göre, teknoloji devi, iOS 17′nin beta sürümlerinde “Aramayı Sonlandır" tuşunun yerini değiştirdi.
Apple bu kez yeni iPhone yazılımında yaptığı şaşırtan bir tuş değişikliği ile gündemde. Bildiğiniz üzere iOS 17, iPhone'un Telefon uygulamasında son yılların en büyük yenilemelerinden birini içerecek.
Ancak CNBC'nin haberine göre, bir ince ayar, uzun süredir iPhone kullananların kas hafızalarını yeniden eğitmelerini gerektirecek.
ARAMAYI SONLANDIR TUŞUNU TAŞIDI
Habere göre Apple, iOS 17'nin beta sürümlerinde "Aramayı Sonlandır" düğmesinin yerini değiştirdi.
Düğme, ekranın alt üçte birlik kısmına ortalanmak yerine artık sağ alt köşeye taşındı.
SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GELDİ
Bazı insanlar sosyal medyada kendilerini yeni düğme konumuna alıştırmanın biraz zaman alabileceğini söyledi.
9to5Mac ise konuyla ilgili haberinde değişikliğin sosyal medyada oldukça fazla eleştiri aldığını belirtti.