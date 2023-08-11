Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor!

Apple, iPhone'lara yenilikler getirecek iOS 17'nin beta sürümlerinde şaşırtan bir değişiklik yaptığı görüldü. Kaynaklara göre, teknoloji devi, iOS 17′nin beta sürümlerinde “Aramayı Sonlandır" tuşunun yerini değiştirdi.

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Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! - Resim: 1

Apple bu kez yeni iPhone yazılımında yaptığı şaşırtan bir tuş değişikliği ile gündemde. Bildiğiniz üzere iOS 17, iPhone'un Telefon uygulamasında son yılların en büyük yenilemelerinden birini içerecek.

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Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! - Resim: 2

Ancak CNBC'nin haberine göre, bir ince ayar, uzun süredir iPhone kullananların kas hafızalarını yeniden eğitmelerini gerektirecek.

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Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! - Resim: 3

ARAMAYI SONLANDIR TUŞUNU TAŞIDI

Habere göre Apple, iOS 17'nin beta sürümlerinde "Aramayı Sonlandır" düğmesinin yerini değiştirdi.

Düğme, ekranın alt üçte birlik kısmına ortalanmak yerine artık sağ alt köşeye taşındı.

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Apple'dan sosyal medyayı sallayan karar: O tuşun yeri değişti, tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! - Resim: 4

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GELDİ

Bazı insanlar sosyal medyada kendilerini yeni düğme konumuna alıştırmanın biraz zaman alabileceğini söyledi.

9to5Mac ise konuyla ilgili haberinde değişikliğin sosyal medyada oldukça fazla eleştiri aldığını belirtti.

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