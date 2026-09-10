Apple Sahnesinde Tarihi Gece! İlk Katlanabilir iPhone Duo Tanıtıldı, Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple’ın geleneksel sonbahar etkinliğinde bu yılın en dikkat çeken ürünü, şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo oldu. Apple, Duo ile ürün ailesinde yeni bir sayfa açarken, şirketin yeni CEO’su John Ternus da Tim Cook’un ardından ilk büyük etkinliğinde Apple’ın gelecek hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Ternus, iPhone’u güçlü gizlilik altyapısı sayesinde yapay zeka çağının “en iyi kişisel cihazı” olarak tanımladı. Etkinlikte iPhone 18 serisinin yanı sıra yeni AirPods ve Apple Watch modelleri de tanıtıldı.

iPHONE DUO TÜRKİYE’DE 230 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Apple’ın bugüne kadarki en pahalı telefonu olan iPhone Duo, yurt dışında 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye’de ise başlangıç fiyatı 229 bin 999 lira olarak açıklandı. ABD’de 1.999 dolardan başlayan cihazın Türkiye satış fiyatı, 25 ülke arasındaki karşılaştırmada yüzde 137,3 daha yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye’yi 4 bin 311 dolarla Brezilya ve 3 bin 153 dolarla Hindistan takip etti. iPhone Duo’nun Almanya’daki fiyatı yaklaşık 2 bin 676 dolar olurken, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya’da yaklaşık 2 bin 723 dolar olarak hesaplandı. İngiltere’de ise fiyat yaklaşık 2 bin 711 dolar seviyesinde bulunuyor. Cihazın ABD’nin ardından en uygun satıldığı ülkeler 2 bin 173 dolarla Kanada ve 2 bin 231 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

APPLE YAPAY ZEKANIN MERKEZİNE iPHONE’U KOYUYOR

John Ternus, sunumunun başlangıcında iPhone’un yapay zeka dönemindeki konumuna vurgu yaptı. Kullanıcı verilerinin kişiselleştirilmesi ve gizlilik altyapısının öne çıkarıldığı sunumda, Apple’ın yapay zeka çalışmalarında iPhone’u merkezde tutacağı mesajı verildi. Apple Intelligence özelliklerinin mümkün olduğunca cihaz üzerinde çalışacağı belirtilirken, daha fazla işlem gücü gereken durumlarda özel bulut altyapısından yararlanılacağı ifade edildi. Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin korunacağını vurguladı. Apple’ın bu yaklaşımı, Meta, Google ve Samsung gibi rakiplerin yapay zeka alanında akıllı gözlüklere yöneldiği bir dönemde geldi. Şirketin yapay zeka yarışında geride kaldığı yönündeki eleştiriler devam ederken Ternus’un ilk büyük etkinliğinde daha iddialı bir stratejinin sinyalleri verildi.

iPHONE 18 PRO FİYATLARI YÜKSELDİ

Etkinlikte ilk olarak iPhone 18 serisi tanıtıldı. Küresel bellek çipi sıkıntısının da etkisiyle yeni modellerin fiyatları önceki nesle göre arttı. iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise 1.299 dolar oldu. Önceki nesilde iPhone 17 Pro 1.099 dolardan, Pro Max ise 1.199 dolardan satışa sunulmuştu. Yeni modellerde yapay zeka özelliklerinin kapsamının genişletileceği belirtilirken, Apple Intelligence uygulamalarının ağırlıklı olarak cihaz üzerinde çalışacağı aktarıldı.

A20 İŞLEMCİ VE YENİ KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 serisinde Apple’ın yeni A20 işlemcisi kullanıldı. Altı çekirdekli işlemcide yer alan iki yeni “super core” sayesinde performansın yüzde 20’ye kadar artırılacağı belirtildi. Yeni işlemci performans ve enerji verimliliğinin yanı sıra cihaz üzerinde çalışan yapay zeka işlemlerine de odaklanıyor. Geliştirilmiş Neural Engine; fotoğraf düzenleme, metin önerileri ve kişisel asistan gibi işlevlerde kullanılacak. Yeni nesil bağlantı özelliklerinin temelinde ise C2 modem bulunuyor.

45 SAAT PİL ÖMRÜ

Pil tarafında da iyileştirmeler yapıldı. iPhone 18 Pro Max’in 45 saate kadar video oynatabileceği ve daha hızlı şarj desteği sunacağı açıklandı. Kamera tarafında ise videolara sinematik efektler eklenmesini sağlayan yeni özellikler, manuel kontrol seçenekleri ve hareket halindeki tek bir nesneyi takip edebilen “akıllı odak takibi” sistemi tanıtıldı. iPhone 18 serisi siyah, gümüş, buz mavisi ve bordo olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Modellerin satışına 12 Eylül’de başlanacak.

APPLE’IN İLK KATLANABİLİR TELEFONU: iPHONE DUO

Etkinliğin yıldızı ise Apple’ın ilk katlanabilir modeli iPhone Duo oldu. Bin 999 dolardan başlayan iPhone Duo, 256 GB depolama alanıyla satışa sunulacak. Modelde yıldız beyazı ve gece gökyüzü olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak. Ön siparişler 16 Ekim’de başlayacak, cihazların teslimatı ise 23 Ekim’de yapılacak. Apple, iPhone Duo’nun bugüne kadar ürettiği en büyük iPhone ekranına sahip olduğunu açıkladı. Telefon katlandığında yaklaşık bir pasaport büyüklüğüne ulaşıyor. Katlanabilir ekran sayesinde aynı anda iki farklı uygulama kullanılabilecek. Ayrıca aynı internet sitesinin iki ayrı pencerede açılabilmesi de mümkün olacak. Bu özelliğin özellikle karşılaştırmalı alışverişte kullanıcılara kolaylık sağlaması bekleniyor.

48 MEGAPİKSEL FUSION KAMERA

iPhone Duo, yeni Fusion ana kamerayla geliyor. Cihazda 48 megapiksel Fusion ultra geniş açılı kamera bulunurken, dış ekranda 12 megapiksel Center Stage ön kamera yer alıyor. Katlanabilir tasarım kamera kullanımına da farklı seçenekler getiriyor. Kendi başına dik durabilen telefon, herhangi bir standa ihtiyaç duyulmadan 4K Dolby Vision HDR kalitesinde time-lapse çekim yapılmasına imkan tanıyor.

YENİ NESİL KAMERA VE FACETIME DENEYİMİ

Dış ekran, fotoğraf çekimi öncesinde kadrajın görülmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar ana kamerayla selfie çekerken görüntüyü dış ekrandan takip edebiliyor. Çocukların kameraya bakmasını kolaylaştırmak için dış ekranda animasyonlar da kullanılabiliyor. İç ekranda yeni bir FaceTime kamerasına yer verilirken, Dual Capture özelliğiyle ön ve arka kameralar aynı anda kullanılabiliyor. Duo FaceTime özelliği ise kullanıcının yanındaki kişinin dış ekran üzerinden görüntülü görüşmeye katılmasına olanak sağlıyor.

İKİ AYRI PİL TEK SİSTEM GİBİ ÇALIŞACAK

iPhone Duo’nun iki bölümünde ayrı pil bulunuyor. Apple, iki pilin cihaz içerisinde tek bir sistem olarak çalıştığını belirtti. Telefon iç ekranla kullanıldığında 31 saate, dış ekran aktifken 44 saate kadar video oynatabiliyor. İki ekranın eşit şekilde kullanıldığı durumda ise pil ömrü 24 saate kadar çıkıyor.

HIZLI ŞARJ VE ONARIM MALİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Hızlı şarj desteğiyle cihazın yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabildiği belirtilirken, 5 dakikalık şarjla 5 saate kadar video oynatma imkanı sunduğu ifade edildi. John Ternus, katlanabilir modelin geliştirilmesinde daha büyük ekran deneyiminin hedeflendiğini belirterek, iPhone Duo’nun iPad kadar doğal ve sezgisel bir kullanım sunmasının amaçlandığını söyledi. Sektör analistleri, modelin özellikle iPhone Pro kullanıcıları, yeni teknolojileri erken benimseyen tüketiciler ve uzun süredir katlanabilir iPhone bekleyen kullanıcılar arasında ilgi görebileceğini değerlendiriyor. Counterpoint Research Başanalisti Varun Mishra ise katlanabilir telefonlarda onarım maliyetlerinin yüksek olabileceğine dikkat çekerek, bu durumun AppleCare ve diğer sigorta hizmetlerine yönelik talebi artırabileceğini söyledi.

AIRPODS 5 VE YENİ APPLE WATCH DA TANITILDI

Apple, etkinlikte AirPods 5 ve yeni Apple Watch modellerini de duyurdu. 129 dolardan başlayan AirPods 5’in önceki modellere göre daha gelişmiş gürültü engelleme teknolojisine sahip olduğu belirtildi. 399 dolardan başlayan yeni Apple Watch modelinde ise kalp atış hızını daha hassas şekilde ölçebilen yeni sağlık sensörleri kullanıldı. AirPods 5 ve yeni Apple Watch modellerinin satışına 18 Eylül’de başlanacak.

iPHONE DUO TÜRKİYE FİYATLARI

256 GB iPhone Duo: 229 bin 999 TL

512 GB iPhone Duo: 246 bin 999 TL

1 TB iPhone Duo: 280 bin 999 TL

2 TB iPhone Duo: 335 bin 999 TL

iPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATLARI

256 GB iPhone 18 Pro: 137 bin 999 TL

512 GB iPhone 18 Pro: 154 bin 999 TL

1 TB iPhone 18 Pro: 188 bin 999 TL

2 TB iPhone 18 Pro: 243 bin 999 TL

iPHONE 18 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

256 GB iPhone 18 Pro Max: 149 bin 999 TL

512 GB iPhone 18 Pro Max: 166 bin 999 TL

1 TB iPhone 18 Pro Max: 200 bin 999 TL

2 TB iPhone 18 Pro Max: 255 bin 999 TL

AİRPOds 5 TÜRKİYE FİYATLARI

AirPods 5: 9 bin 999 TL

AirPods 5 ve Kablosuz Şarj Kutusu: 11 bin 499 TL

APPLE WATCH SERİES 12 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple Watch Series 12 Alüminyum 42 mm: 27 bin 999 TL

Apple Watch Series 12 Titanyum: 69 bin 999 TL

Apple Watch Series 12 Seramik: 89 bin 999 TL

APPLE WATCH ULTRA 4 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple Watch Ultra 4 Alpine Loop: 75 bin 999 TL

Apple Watch Ultra 4 Trail Loop: 75 bin 999 TL

Apple Watch Ultra 4 Ocean Kordon: 75 bin 999 TL

Apple Watch Ultra 4 Titanyum Milano Loop: 86 bin 999 TL

Kaynak: Haber Merkezi