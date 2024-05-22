iPhone SE 4'ün fiyatı sızdırıldı

Geçtiğimiz ay bir sızıntı iPhone SE 4'ün teknik özellikleriyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmış ve yaklaşmakta olan telefonun iPhone 15 ve iPhone SE 3'ün boyutlarına daha yakın olabileceğini öne sürmüştü.

Sızıntıda ayrıca iPhone SE 4'ün dik açılı bir çerçeveye sahip olabileceği ve cihazın ön yüzünün kalın çerçevelerden ve ana ekran düğmesinden vazgeçeceği iddia edildi. Bu da iPhone SE 4'ün sonunda devler ligine katılacağı ve Touch ID yerine iPhone 13 serisinde olduğu gibi Face ID'ye sahip olacağı anlamına geliyor.

Şimdi internette yeni ortaya çıkan bir sızıntı, telefonun ABD pazarındaki fiyatının ortaya çıktığını iddia ediyor. X platformundaki Revegnus adlı sızıntı kaynağına göre, iPhone SE 4'ün ABD çıkış fiyatı ya iPhone SE 3 gibi 429 dolar olacak ya da yüzde 10'luk bir artış gösterecek.

iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekrana sahip olması ve çerçevesinin ön ve arka yüzü cam olan 7.000 alüminyum alaşımdan yapılması bekleniyor.

Ayrıca iPhone SE 4'ün ekran fiyatlarının iPhone 15'in OLED panellerin ücretlerinden çok daha düşük olması bekleniyor. Bunun nedeni iPhone SE 4'ün iPhone 13 ve 14'te kullanılanlara benzer eski parçaların kullanılacak olması.