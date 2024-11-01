Android 15 Güncellemesi Bu İki Samsung Modeline Geliyor

Google, Android 15'i Pixel ve Vivo telefonları için kullanıma sunarken, Xiaomi kullanıcıları da bu ay içinde güncellemeyi almayı planlıyor. Samsung'un, Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünü 21 Kasım'a kadar Galaxy S24 ve Galaxy S23 sahipleri için yayımlaması öngörülüyor.

Ayrıca, Samsung Topluluk web sitesinde beta forum sayfalarının oluşturulduğu da görüntülendi. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, beta programının yaklaşık 15 gün içinde başlayacağına dair bilgi paylaşıyor.

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER

One UI 7, arayüz ve tasarımda önemli değişiklikler getiren büyük bir güncelleme olarak dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanmış kilit ekranı, güncellenmiş son kullanılanlar/genel bakış ekranı, bölünmüş Bildirim Paneli ve Hızlı Ayarlar ile birlikte yeni pil simgesi ve yapay zeka özellikleri, One UI 7 ile beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

BETA SÜRÜMÜNDE HATALAR OLABİLİR

Beta güncellemesinin bazı hatalar içerebileceği konusunda kullanıcıları uyaran Ice Universe, yazılımın hâlâ optimizasyon gerektirdiğini vurguluyor. Bu nedenle, kararlı bir deneyim arayan kullanıcıların gelecek yıl yayınlanacak olan stabil sürümü beklemeleri öneriliyor. Ice Universe ayrıca, en iyi deneyim için 16 GB RAM’e sahip Galaxy S25 Ultra'nın tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem