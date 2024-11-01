Android 15 Güncellemesi Bu İki Samsung Modeline Geliyor

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünü Galaxy S24 ve Galaxy S23 kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre beta programının 15 gün içinde başlaması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Android 15 Güncellemesi Bu İki Samsung Modeline Geliyor

Google, Android 15'i Pixel ve Vivo telefonları için kullanıma sunarken, Xiaomi kullanıcıları da bu ay içinde güncellemeyi almayı planlıyor. Samsung'un, Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünü 21 Kasım'a kadar Galaxy S24 ve Galaxy S23 sahipleri için yayımlaması öngörülüyor.

Ayrıca, Samsung Topluluk web sitesinde beta forum sayfalarının oluşturulduğu da görüntülendi. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, beta programının yaklaşık 15 gün içinde başlayacağına dair bilgi paylaşıyor.

Android 15 Güncellemesi Bu İki Samsung Modeline Geliyor - Resim : 1

ONE UI 7 İLE GELEN YENİLİKLER

One UI 7, arayüz ve tasarımda önemli değişiklikler getiren büyük bir güncelleme olarak dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanmış kilit ekranı, güncellenmiş son kullanılanlar/genel bakış ekranı, bölünmüş Bildirim Paneli ve Hızlı Ayarlar ile birlikte yeni pil simgesi ve yapay zeka özellikleri, One UI 7 ile beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

BETA SÜRÜMÜNDE HATALAR OLABİLİR

Beta güncellemesinin bazı hatalar içerebileceği konusunda kullanıcıları uyaran Ice Universe, yazılımın hâlâ optimizasyon gerektirdiğini vurguluyor. Bu nedenle, kararlı bir deneyim arayan kullanıcıların gelecek yıl yayınlanacak olan stabil sürümü beklemeleri öneriliyor. Ice Universe ayrıca, en iyi deneyim için 16 GB RAM’e sahip Galaxy S25 Ultra'nın tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Android 15 Güncellemesi Bu İki Samsung Modeline Geliyor - Resim : 2

MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu KonuşuyorMasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu KonuşuyorGüncel

Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama GeliyorGiyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama GeliyorGözden Kaçmasın

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor
Güneş'teki Patlama Görüntülendi! Dünyadaki Sinyaller Etkilenebilir Güneş'teki Patlama Görüntülendi! Dünyadaki Sinyaller Etkilenebilir
Google Fotoğraflar'a Yapay Zeka Ayarı: Artık Ayırt Edilebilecek Google Fotoğraflar'a Yapay Zeka Ayarı: Artık Ayırt Edilebilecek
3D Yazıcıyla Ürettiği Şey Hayatını Kararttı 3D Yazıcıyla Ürettiği Şey Hayatını Kararttı
YouTube'dan Radikal Değişiklik! İkisini de Kaldırıyor YouTube'dan Radikal Değişiklik!
Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor