Akkuyu'da 2. Ünite İçin Yeşil Işık

Mersin’de yükselen Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde vites yükseltildi. Akkuyu Nükleer AŞ’nin Mayıs 2025’te yaptığı kapsamlı başvuruyu inceleyen Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), 2. Güç Ünitesi için beklenen 'İşletmeye Alma İzni'ni resmen yayınladı.

22 BİN SAYFALIK GÜVENLİK DOSYASI

Başvuru dosyasında NDK’ye sunulan 22 bin sayfayı aşkın belge, ünitenin uluslararası emniyet standartlarına uygunluğunu teyit etti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh’in yaptığı açıklamaya göre, bu izinle birlikte sahada şu süreçler başlayacak:

İnşaat çalışmalarıyla paralel olarak ekipmanların kademeli kontrol ve ayarlama işlemleri başlayacak.

Nisan 2026 itibarıyla 2. ünitenin reaktör binasında birincil devre ekipmanlarının montajı tamamlanmış durumda.

İşletmeye alma izni, nükleer yakıt yüklenmeden önce yapılması gereken tüm teknik testlerin önünü açıyor.

Kaynak: AA