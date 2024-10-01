Adana'da TEKNOFEST İçin Geri Sayım Başladı
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), yarın Adana'da teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 270 bin metrekarelik alanda 128 kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için son hazırlıklar yürütülüyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşların da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde geri sayım başladı. Görevliler, milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşlarını sürdürüyor. Helikopterle gösteri sunacak polis ekipleri de Adana semalarındaki hazırlıklarına devam ediyor. Kentte 2-6 Ekim'de düzenlenecek festivalde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlara, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.
Kaynak: AA