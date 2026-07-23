AB’den Google’a 890 Milyon Euroluk Dev Ceza: 60 Gün Süre Verildi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) iki farklı alanda ihlal ettiğini belirleyerek şirkete toplam 890 milyon euro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerine karşı avantajlı konuma getirdiği ve Google Play üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilerin kullanıcıları alternatif, çoğu zaman daha uygun fiyatlı satın alma kanallarına yönlendirmesini engellediği ifade edildi.

FARKLI İHLALLERDEN TOPLAM 890 MİLYON EURO CEZA

Bu kapsamda Google'a, Google Arama'daki ihlal nedeniyle 460 milyon euro, Google Play ile ilgili ihlal nedeniyle ise 430 milyon euro olmak üzere toplam 890 milyon euro idari para cezası kesildi. Komisyon, ceza miktarının belirlenmesinde ihlallerin ciddiyeti ve süresinin dikkate alındığını bildirdi.

EŞİT VE ADİL OLMA DETAYI

AB Komisyonu ayrıca Google'dan söz konusu uygulamalara son vermesini istedi. Buna göre şirketin, arama sonuçlarında üçüncü taraf hizmetlere kendi hizmetleriyle eşit, adil ve ayrımcı olmayan şekilde davranması gerekiyor.

Ayrıca Google Play üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilerin kullanıcılarla mağaza içi ve dışında serbestçe iletişim kurmasına ve sözleşme yapmasına teknik ve hukuki olarak izin vermesi talep edildi.

60 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Google'ın Komisyon kararlarına 60 gün içinde uyum sağlaması gerekiyor. Aksi halde şirket, küresel yıllık cirosunun yüzde 5'ine kadar günlük para cezası uygulanması riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak: AA