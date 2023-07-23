7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber veren formül bulundu
Dünyaca ünlü Science bilim dergisinde yayımlanan bir makale tüm dünyada gündem oldu. Makaleye göre, bilim insanları 7 ve üzeri depremleri 2 saat önceden haber verebilecek bir yöntem geliştirdi.
1970 yılında gelişen teknolojiyle birlikte depremler hakkında veri birikimi, yeni teorik modeller ve laboratuvar deneyleri, bir depremin habercisi olan fenomenleri ve mekanizmaları tespit etmeyi kolaylaştırmıştı.
Fakat ilerleyen süreçte bilim insanları daha iyi gözlemler elde ettikçe tahminlerin yer yer doğru çıktığını görse de genellikle yanıldıklarını fark ettiler.
Ancak geçtiğimiz günlerde Science bilim dergisinde yayımlanan makalede binlerce GPS cihazından alınan veriler baz alınarak bir çalışma yapıldı. Bu verilere göre büyük depremlerin habercisi olan erken bir aşama tespit edildi. Fransız bilim insanları, büyük bir deprem meydana gelmeden saatler önce başlayan bir öncül aşama tespit ettiklerini duyurdular.
GPS VERİLERİ ANALİZ EDİLEREK SAPTANDI
Uzmanlar bu keşfi, Science dergisinde yayımlanan makalede açıkladılar ve GPS tarafından kaydedilen çok küçük yer değiştirmeleri analiz ederek başardıklarını ifade ettiler.