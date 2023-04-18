10 yılda bir yaşanıyor: Hibrit Güneş Tutulması için geri sayım başladı

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle meydana gelen ve Güneş'in görünümünü tamamen yok eden hibrit Güneş tutulması 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. On yılda bir meydana gelen astronomik olay gündüzü daha karanlık bir hale getirecek.