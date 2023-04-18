10 yılda bir yaşanıyor: Hibrit Güneş Tutulması için geri sayım başladı
On yılda bir gerçekleşen güneş tutulması 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir güneş tutulmasını izleme fırsatı yaratacak.
Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle meydana gelen ve Güneş'in görünümünü tamamen yok eden hibrit Güneş tutulması 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. On yılda bir meydana gelen astronomik olay gündüzü daha karanlık bir hale getirecek.
“ATEŞ ÇEMBERİ” HALİNE GELECEK
Güneş tutulması Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları yakınlarında bir güneş doğuşu olarak başlayacak. Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir "ateş çemberi" haline gelecek.
Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak. Forbes'da yer alan habere göre, tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.
Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında. 20 Nisan 2023 Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir güneş tutulmasını izleme fırsatı yaratacak.