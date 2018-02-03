  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
03.02.2018 11:50

Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı

»
Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı
Alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen bilim insanları, bu aktivitenin seksten daha fazla zevk verebildiğini tespit etti.

New York Times’ın haberine göre Gamma beyin dalgalarını inceleyen bilim insanları, araştırmaya katılan kişileri ‘ilhamlı’ ve yalnızca ortama göre ya da modaya uymak için alışveriş yapanlar olarak iki gruba ayırdı.
İncelemelerin sonucunda ‘ilhamlı’ alışveriş yapanların yüzde 84’ünün turunu bitiren Formula 1 yarışçısının edindiği kadar bir hazza ulaştığı ve diğer alışveriş yapanlardan iki kat daha mutlu olduğunu saptadı.

İkinci gruptakilerinse zihinsel ve bedensel olarak alışveriş yaptıkları her 10 dakika için yüzde 30 daha fazla yorgunluk hissettiği gözlendi. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018 Hac kura çekiliş sonuçları açıklandı!02 Şubat 2018 Cuma 18:13
  • -30 derecede çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı02 Şubat 2018 Cuma 15:40
  • 18 yaş altına piercing yasaklaması02 Şubat 2018 Cuma 00:19
  • Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı!01 Şubat 2018 Perşembe 22:08
  • Dünyanın en gereksiz köprüsü Trabzon'da: Neden yapıldığı bilinmiyor...01 Şubat 2018 Perşembe 20:54
  • Sapık adam üniversite öğrencisini bu hale getirdi01 Şubat 2018 Perşembe 20:34
  • Ünlü işletmede hamburgerin içinden kurt çıktı01 Şubat 2018 Perşembe 19:34
  • 20 saat aralıksız oyun oynadı: Felç oldu01 Şubat 2018 Perşembe 17:25
  • Doğu Ekspresi'nin ikincisi geliyor01 Şubat 2018 Perşembe 13:06
  • Her 2 saniyede 1 kız çocuğu evlendiriliyor!01 Şubat 2018 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    • "Kapanma partisi, çocuk istismarıdır"
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti