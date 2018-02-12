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12.02.2018 21:45

Bilim insanları aşk acısının ilacını buldu

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Bilim insanları aşk acısının ilacını buldu
ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre, içeriğinde ibuprofen bulunan ağrı kesicileri kullanan kadınların aşk acısını atlatma süresi diğerlerine göre daha kısa.

Yapılan incelemelerde, ibuprofen kullanan kadınların acı çekme oranlarının diğerlerine göre daha fazla olduğu belirlenirken, ibuprofenin erkeklerdeki acıyı dindirmede de bir etkisi olmadığı ortaya çıkarıldı.

CNN Türk'ün İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, İbuprofende yer alan maddelerin, kadınların sosyal hayatlarında yaşadığı acıyı da azalltığı belirlendi. Ancak yine bu sonuçların erkeklerde görülmemesi dikkat çekti.

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