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03.01.2018 03:35

Bilim bunu da buldu; İşte şarabın ilk üretildiği yer

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Bilim bunu da buldu; İşte şarabın ilk üretildiği yer
Şarap, eski dünyanın birçok yerinde ilgi kaynağıydı; ancak yaygın kullanıma ve kültürel önemine rağmen, kökenine ilişkin tarih her zaman biraz karanlıkta kaldı.

Bilim insanları dünyanın ilk şarap üreten toplumunun Güney Kafkasya ülkelerinde yaşayan insanlar olduğunu ortaya koydu.

Güneybatı Asya'dan İran'a ve Gürcistan'a dek oldukça geniş bir coğrafyada dünyadaki ilk üzüm fermantasyon işlemini kendilerinin yaptığını öne sürdüler. Bağcılık konusunda bugüne kadar elde edilen en kesin bulguysa İran'ın Zagros Dağları'nda şarap üretiminin gerçekleştirildiğiydi. Bilim insanları yeni  bir araştırmaya göre, ilk bağçılık ve fermantasyon işlemlerinin Güney Kafkasya ülkelerindeki insanlara ait olduğunu açıkladı. 

Şarap, eski dünyanın birçok yerinde ilgi kaynağıydı; ancak yaygın kullanıma ve kültürel önemine rağmen, kökenine ilişkin tarih her zaman biraz karanlıkta kaldı. Arkeolojik bulgular ve yakın geçmişte keşfedilen genetik kanıtlar, şarap üretiminin başladığı en olası bölgenin Yakın Doğu ve Güneybatı Asya olduğunu gösterse de kesin bir kanıt öne sürmek zordu.

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