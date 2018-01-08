Bilal'in TÜRGEV'i kafasına göre alıp veriyor

Eerdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV, Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin kendisine verdiği arazinin yarısını belediyeye geri vermeyi teklif etti.

AYKUT KÜÇÜKKAYA - CUMHURİYET / Ancak TÜRGEV’in tek şartı vardı: Arazide yer alan yurt binalarının TÜRGEV adına tahsisinin devam etmesi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bir ilke imza attı! Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin kendisine verdiği arazinin yarısını belediyeye geri vermeyi teklif etti.

Ancak TÜRGEV’in tek şartı vardı, “belediyenin verdiği arazinin diğer yarısında yer alan yurt binalarının TÜRGEV adına tahsisi devam edecekti...” TÜRGEV’in teklifi 2018 yılının ilk günlerinde AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. CHP bu teklife, “Belediyeden TÜRGEV’e bedavaya giden araziye yazık olduğu” gerekçesiyle ret oyu verdi.

Paket gibi pazarlık

Şahinbey Belediye Meclisi’nin 2018 yılının ilk oturumu dikkat çeken bir teklifi ortaya çıkardı. CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, teklifteki TÜRGEV oyununu AKP’li üyelere şöyle anlattı:

“Daha önce TÜRGEV adı verilen vakfa ciddi arazi verilmişti. Şimdi bu verilen arazinin 12 bin metrekaresinin Şahinbey Belediyesi’ne iadesi yapılıyor. Yalnız buradaki sıkıntı şu, aynı madde içerisinde hem tahsisin devamını hem de arazinin iptalini getirdiniz. İkisini birbirinden ayırsaydınız biz tahsisin geri bize gelmesini kabul edecektik, yurdun tahsisine biz ret veriyoruz. Biz de belediyeden TÜRGEV’e bedavaya giden araziye yazık olduğu için ret veriyoruz.”

CHP: KYK’ye verelim

CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan da, “Burada 12 bin metrekare yer belediyeye tekrar geçiyor. Siz belediye olarak 2012 yılında 25 yıllığına gözden çıkarmıştınız. Gelin hep birlikte karar alalım birlikte burayı Şahinbey Belediyesi olarak yurt yapalım. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tıpkı TÜRGEV’e verdiğimiz gibi 25 yıllığına bedelsiz olarak verelim. Gaziantep’in yurt ve öğrenci sayıları belli. Böyle bir yurda ihtiyaç var” dedi.

AKP: Bu madde ayrılmaz

CHP’nin sert eleştirilerine Belediye Başkanvekili Birol Ülger yanıt verdi. TÜRGEV’in teklifi için “Bu maddeyi ayıramayız” diyen Ülger, “Ben sizin söylemek istediğinizi anladım, kararın iptaline destek, tahsisin devamına ise ret veriyorsunuz. Belediyenin bütçesine gelsin, tahsisi iptal edelim istiyorsunuz. Daha önce burası tek parseldi, itiraz sonrası şimdi iki parsel haline geldi. Bizim ilçemizde yurtlarla ilgili bir sıkıntı yok, eğer Kredi Yurtlar Kurumu’ndan böyle bir talep gelirse değerlendiririz ve ilgili yerleri tesis ederiz” diye konuştu.