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06.01.2018 17:55

Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan taziye ziyareti

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Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan taziye ziyareti
Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Minür Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Hakan KAYA - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) Dün vefat eden  usta sanatçı Minür Özkul’un Cihangir’de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Aktör Nuri Alço, 93 yaşında hayatını kaybeden Özkul’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

“BENİ EŞOFLANLARIYLA KARŞILAMIŞTI”

Taziye ziyaretine gelen Aktör Nuri Alço “Rahmetli en son ziyaretine gelmiştim eve.Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı.’Beni tanıdın mı ?’ dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı.Güldü ve başını salladı.Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık.Çok güzel bir insandı.Yeri doldurulamayacak tek insandı.

Aktör Nuri Alço’nun ardından taziyeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan geldi. Erdoğan apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.Bilal Erdoğan “ Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun” dedi.

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