Biçki: Bu tip fetvalar Pedofili bir zihniyetin ürünüdür! 

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki Diyanetin kız çocuklarının 9 yaşında gebe kalabilecekleri, yanlarında veli olmadan da evlenebilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

Biçki “ Diyanet'in resmi Internet sitesinde yer alan dini kavramlar sözlüğünde buluğ yaşının alt sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirtmiş ve buna rağmen, kısa sure evvel yine ayni sitede, kızların ve erkeklerin bluğ çağında evlenebilecekleri öngörülmüştür. Böylece kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildiren diyanet, bununla da yetinmeyip, ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikâhlanırken “velisi olmasa da olur” seklinde bir açıklamada bulundu. Bir kız babası olarak bu fetvayı şiddetle kınıyorum. Yapıkları açıklamalarla yaşanan ‘’taciz ve tecavüz vakalarının vebalini üzerlerinde taşıyorlar” acaba AKP hükümetinin TCK’nin 39/2-a maddesinde “suç işlemeye teşvik etmek ve suç işleme kararını kuvvetlendirmek” kapsamında çocukların beden, ruh ve akıl sağlığını istismarına yönelik bu tür açıklamalarda bulunan Diyanet ile ilgili olarak soruşturma başlatıp başlatmayacaklarını merak ediyorum.

Diyanetin görevi nedir? Dini halka ulaştırmak ve halkın dini ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. Önce bu akıl ve mide bulandırıcı açıklamayı resmi sitesinde yayınlayıp sonra halktan gelen tepkilerle geri çekerek özür dilemesi gerekirken yalanlaması, Atatürk’ün kurduğu bir kuruma yakışır mı? Hutbe ve fetvalarında Türkiye'de çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarını görmezden gelip, çocuk istismarında Türkiye'nin dünya 3cusü olmasını duymazdan gelen Diyanet'in bu talihsiz açıklamasıyla kafalarda soru işareti bırakması doğru mudur? Diyanet bu fetvasıyla 9 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel ilişkiye girebilmesinde hiçbir sakınca görmediğini ilan etmiştir. Bu talihsiz açıklama ile Diyanet alenen tecavüzcü ve sapıklıklara hizmet etmiştir. Bu açıdan sapıkça bir eğilim içinde olan bazı kurum ve kuruluştaki olayların ört bas edilip belli bir kesimin oyunu garantileme hatta teşvik edilmesidir.9 yaşında bir çocuğun gideceği yer evlendirme dairesi değil okuldur, aksi takdirde çocukların cinsel istismara uğramasının vebalinin bu açıklamaları yapanların boynundadır. Bu fetva sapkın insanların dini kullanarak küçük kızları sapıkça arzularına alet etmeye yardımcı olacak bir açıklamadır ve en önemlisi de insan hakları ihlalidir!!!

Diyanet'in resmi olarak yaptığı açıklamada dile getirdiği bu tür fetvalar beni ve tüm halkımızı yaş kısmı ayrı, veli onayı gerekmemesi ayrı, gebe kalabilir ibaresi ayrı rahatsız ediyor. 2009 yılında bir müftü bunu söylediğinde diyanet çocuk evliliklerini önlemek için çalıştıklarını söylemişti. 2015'te ise diyanet işleri başkanı bu duruma karşı olduklarını dile getirmişti. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu, peygamberimize buradan mide bulandırıcı itiraflar atanlara yazıklar olsun. Sözde Diyanetin bu fetvası toplumun temel değerlerine, ahlaka ve hukuka aykırıdır sözün özü SUÇTUR. 9 yaşındaki bir kız, henüz çocuktur. Anne olamaz, eş olamaz, cinsel birliktelik için partner olamaz. O çocuktur ve çocuk kalmalıdır. Anatomik olarak çocuk doğurmaya elverişli olsa bile evlilik için akıl olarak hazır değildir. Bu tip fetva ve hutbeler din kullanılarak Pedofili bir zihniyetin ürünüdür!

Atatürk’ün kurduğu Laik, demokratik bir ülkede “Diyanetin açıklaması Anayasamız başta olmak üzere Medeni Kanunumuza, imzaladığımız uluslararası anlaşmalara açıkça aykırıdır. Diyanetin bu açıklamaları gerek idari yönden gerekse hukuki yönden ele alınmalı ve yaptırım uygulanmalıdır. İdari yönden siyasi iktidarın, hukuki yönden de Cumhuriyet Savcılarının derhal harekete geçmesi gerekir” dedi.

