Biber gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Sultanbeyli'de okul önünde biber gazı sıkılan 4 öğrenci 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenen 6 kişi taburcu oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 kişi, okuldan çıkan 4 öğrencinin üzerine biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen 4 öğrenci ile onlara temas eden 2 öğretmen Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbir için hastanenin acil servisi bir süre kapatıldı. Öğrenci olmadıkları belirtilen 15 yaşındaki K.K. ve B.K. gözaltına alındı. Sıkılan biber gazı tüpü de ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde biber gazını oyun amaçlı sıktıklarını söyledikleri öğrenildi.



Şüphelilerin Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 öğrenci 2 öğretmen taburcu edildi.