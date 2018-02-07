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08.02.2018 02:45

Beyne uygulanan elektrik şok, hafızayı güçlendirebilir

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Beyne uygulanan elektrik şok, hafızayı güçlendirebilir
ABD Savunma Bakanlığı'nın RAM Projesi tarafından desteklenen araştırmaya göre, elektroşoklar ile hafıza yüzde 15'e kadar güçlenebilir.

DHA - Bilim insanları beyne uygulanan elektrik şoklarının, hafızayı yüzde 15’e kadar geliştirebileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın RAM Projesi tarafından desteklenen ve Thomas Jefferson University Hospital’da klinik çalışmalar araştırmacısı Michael Sperling’in hastalarının katıldığı araştırma kapsamında bilim insanları, beynin belleğe yeni bilgi depolamadığı anları gözlemleyen özel bir teknik kullandı. Bu süreçte beyne elektrik şokları gönderen araştırmacılar, şokun bilgi depolama işlemini harekete geçirdiğini ortaya koydu.

Yeni araştırmanın yazarlarına göre, insan beyninde ilk kez gerçekleştirilen tutarlı bellek çalışması Alzheimer hastalığı veya travmatik beyin hasarı olan hastalarda hafıza işlevini iyileştirebilecek teknolojilere yönelik atılan ilk adım olarak görülüyor. Araştırma yazarı Sperling, “Bu çalışmayla artık beynin bilgi depolamadığı anları gözlemleyebilir ve bu yanlış gidişatı düzeltebiliriz. Beyne uygulanan yanal temporal korteks uyarımı, bir anıyı hatırlamada yüzde 15 etkili oluyor” dedi.
Nature Communications’da yayınlanan araştırmada bilim insanları, beyin aktivitelerini gözlemleyebilen ve kişinin belleği bilgi depolamadığı takdirde beyne elektrot gönderen bir yapay zeka teknolojisi kullandı. Araştırmaya hastalığın ilaçla kontrol edilmediği rutin tedavinin bir parçası olarak daha önce beyinlerine elektrod yerleştirilen 25 epilepsi hastası katıldı.

Katılımcılara bir hafıza testi uygulanırken, bilim insanları her bir katılımcının kelimeleri hatırlama sürecinde katılımcıların beyin aktivitelerini gözlemledi.  

Araştırma yazısında, “Bellek aksamaları genellikle etkisiz kodlamanın bir sonucu olarak gerçekleşirken, kişi için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Hafıza işleyişini geliştirmeye yönelik olan bu yaklaşım, beyin aktivitesinin elektrik uyarımla doğrudan uyarlanmasıdır” dedi.

Derin beyin uyarımı on yıllardır Parkinson ve epilepsi hastalıklarının tedavisinde kullanılırken, bu çalışmayla ilk kez elektrik şoklarının Alzheimer ve hafıza kaybı hastalıklarının tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağı inceleniyor. 

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