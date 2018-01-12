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12.01.2018 12:40

Beylikdüzü'nden miniklere anlamlı yardım

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Beylikdüzü'nden miniklere anlamlı yardım
Beylikdüzü Belediyesi, bu kez Diyarbakır’daki miniklere yardım elini uzattı. Bin çocuğa ulaştırılan mont ve bot yardımları ile Diyarbakırlı çocuklar kışı sıcak geçirecek.

Beylikdüzü Belediyesi, her kış olduğu gibi bu kış aylarında da minikleri sevindirmek için yollara düştü. Çocukların, soğuğun ve yağışlı havanın kötü koşullarından etkilenmemesi için yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır-Yenişehir Hülya Tugay İlkokulu’na giden Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Müslüm Akülker, belediye adına bin adet mont ve botu çocuklara ulaştırdı. 

 Ekrem İmamoğlu’ndan Çocuklara Mektup

 CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve CHP Diyarbakır İl Yöneticisi Gönül Özel’in Beylikdüzü Belediyesi’ne ilettiği talep üzerine hızlıca temin edilen giysiler, özenle paketlenerek çocuklar için hazırlandı. Okulu ziyareti sırasında Akülker’e, CHP Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Çoker de eşlik etti. Akülker ve Çoker Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başarılar dilediği mektubunu ve selamını da çocuklara iletti.
 

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