Beylikdüzü Belediyesi'nden yeni evlenen çiftlere 'Nutuk'

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği’nin ortak projesiyle, gelecek nesilleri yetiştirecek çiftlere nikâhları kıyıldıktan sonra “Nutuk” hediye ediliyor.

En büyük kılavuz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”u yol gösterici olması adına şimdiye kadar 895 çiftin yolunu aydınlattı.

Her zaman öncü hizmet ve yenilikleriyle ilçedeki vatandaşların yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, şimdi de Beylikdüzü El Ele Yaşam Derneği’yle çok anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Belediyeye nikah başvurusunda bulunan çiftlere, kıyılan nikahlarının ardından o özel günün en özel hediyesi olan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” u hediye ediliyor.

2017 yılının Mayıs ayından itibaren başlayan bu uygulamadan çiftler oldukça memnun. El Ele Yaşam Derneği’nin projesinin hayata geçirilmesine destek olan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Gelecek nesilleri yetiştirecek çiftlerin önce kendilerine katkı sunması adına bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hediyemizi, Atatürk’ün evliliğinden bir fotoğrafla taçlandırmak istediğimiz için dernekteki hanımların el emeğiyle yaptığı kutuların üzerinde bu fotoğraf var.” dedi.