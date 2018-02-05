Beylikdüzü Belediyesi Şubat Meclisi toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığında toplandı. Meclis, terörle mücadelede ve sınır dışı Afrin operasyonunda şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Başkan İmamoğlu, bölge ve Dünya için barış ile huzurun bir an önce gelmesini diledi.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığında toplanan Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi 1. Oturumu, sona erdi. Terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitleri anan ve şehit yakınlarına sabır dileyen Başkan İmamoğlu, Afrin Operasyonunun da bir an evvel tamamlanarak son bulmasını temenni ettiğini söyledi. Eğitim-öğretim döneminin 2. yarısında tüm eğitim camiasına başarılar diledi. Son açıklanan TUİK verilerine göre nüfus yoğunluğunun İstanbul 3. Bölge için giderek arttığını da belirten İmamoğlu, sonucun büyük sorumluluk gerektirdiğine ve bu sosyal olgunun iyi sorgulanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca CHP’de oluşan yeni kurulların ülke ve parti adına hayırlı olmasını diledi.



Mecliste, AKPMeclis Grubu, 6 sözlü önerge sundu. CHP Meclis Grubu ise 1 önerge verdi. Oy birliğiyle kabul edilen önerge ile Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nin adı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi olarak değişti. Önergelerin görüşülmesinden sonra Gündem Maddeleri’ne geçildi. Maddelerden 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Maddeler oy birliği ile 10 ve 11. Maddeler ise oy çokluğu ile kabul edildi. Maddelerin sonuna ek önergeler olarak eklenen 12, 13, 14. Maddeler Başkanlık Makamı’na sevk edilirken, 15. Madde de ilgili komisyona sevk edildi.





