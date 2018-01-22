Beyaz Saray'dan Afrin açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilerle bir araya geldi. Sanders Türkiye'ye itidal çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilerle bir araya geldi. Sanders açıklamasında, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusunda itidal çağrısı yaptı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’yi askeri eylemleri ve söylemlerinde itidal göstermeye, operasyonlarını kapsam ve süre açısından sınırlı tutmaya, insani yardımın sürmesini garanti etmeye ve sivil ölümlerden kaçınmaya çağırıyoruz.”