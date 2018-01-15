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16.01.2018 04:00

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Beşiktaş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şereflinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. 

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Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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