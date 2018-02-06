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07.02.2018 02:05

Beştepe'de olağanüstü güvenlik zirvesi

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Beştepe'de olağanüstü güvenlik zirvesi
Beştepe'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

ZEYTİN DALI HAREKATI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

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